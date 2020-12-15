TRT 1 Acemi Anneler dizisi final mi yapıyor? Dizinin final tarihi belli oldu mu?

TRT 1 dizilerinden 4 annenin yer aldığı Acemi Anneler dizisi yeni sezonda yayınlanacak mı? Yoksa final kararı mı verilecek? acemi anneler dizisi ne zaman bitecek? Dizinin ne zaman yayın hayatını sonlandıracağı ve reyting sıralamasının ne durumda olduğu merak konusu oldu.

Acemi Anneler 2. Sezon Devam Edecek Mi?

Her hafta saat 15: 45'te ekranlarda gösterilen Acemi Anneler dizisi seyirciler tarafından seviliyor. Tema ve konseptin diğer dizilerden farklı olduğu düşünülüyor. Dizi ikinci sezonda TRT 1 ile sözleşme imzaladığı için dizi ikinci sezonda devam edecek gibi görünüyor.

Acemi Anneler Dizisi Kaç Sezon Sürecek?

Genel olarak "TRT 1" deki tüm diziler uzun ömürlüdür ve Acemi Anneler dizisi konusu ve oyuncular açısından izleyicilerden tam not almıştır. Dizinin en az 3 sezon daha seyirci ile buluşacağını düşünüyoruz. Dizi yayınlanmaya devam ederse en az 150 bölüm içerecek.

Acemi Anneler Dizisi Yeni Sezonda TRT 1’de Mi?

Hemen hemen tüm dizilerde olduğu gibi yayın hayatına başlayan kanalda final kararı verildiğinde dizi aynı kanalda izleyici ile buluşmaya devam ediyor ancak tam tersine Adını Sen Koy dizisi TRT 1 kanalından Star TV kanalına geçmişti. Bu dizinin kanal değişiklikleri seyirci kaybına neden olacağından Acemi Anneler dizisi de 2021-2022 sezonu TRT 1'de devam edecek.

Acemi Anneler 2021-2022 Yılında Devam Edecek Mi?

En çok izlenen 50 dizi arasında yer alan Acemi Anneler dizisi 2021-2022 yıllarında televizyon ekranlarında yerini alması muhtemel görünüyor. Dizinin uzun ömürlü mü yoksa final kararı mı alacağı tamamen izleyiciye bağlıdır. İzleyiciler diziyi izlemeye devam ederse, 2021'den 2022'ye kadar yayınlanmaya devam edecek.

Acemi Anneler Dizisi Kaç Bölüm Sürecek Finali Ne Zaman?

Tüm TRT 1 dizileri gibi Acemi Anneler dizisinin de uzun soluklu olması bekleniyor. Bu nedenle dizinin uzun süreceğine inanıyoruz. Dizi minimum 150-160 bölüm yayınlayacak ve kesinlikle en az iki sezon televizyonlarda yer alacağına inanılıyor. Final tarihiyle ilgili açıklama kanal yönetiminden ve resmi sitelerden gelmemiştir.

Acemi Anneler Dizisinin Reytingleri Nasıl?

TRT 1'in günlük dizileri arasında yer alan ve haftanın her günü gündüz kuşağında yer alan, izleyenleri televizyon ekranlarına çeken dizi büyük bir başarı yakaladı. Sıralamada Acemi Anneler dizisi ilk 50 dizi arasında yer alıyor. Hızla zirveye yükselen dizi, rakiplerini eleyerek yayınına başarıyla devam ediyor. 42 bölüm yayınlanan dizi gün geçtikçe yükselişe geçmeye devam ediyor.