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TRT 1 Acemi Anneler dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan TRT 1 Acemi Anneler dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı? haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 02-11-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 16:26
TRT 1 Acemi Anneler dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
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TRT 1 kanalında bugün itibariyle yayınlanmaya başlayan Acemi Anneler dizisi izleyici ile buluştu. Günlük dizi olarak ekranlara gelen Acemi Anneler dizisinde 4 anne adayının hayat mücadelesi anlatılıyor. Anne olma heyecanı ile başlayan serüvenlerinin farklı sonuçları ile samimi bir aile dizisi izleyeceğiz.

Acemi Anneler dizisini nasıl buldunuz?


İlk bölümüyle ekranlara gelen Acemi Anneler dizisinde genç oyuncuların enerjisi ve tanıdık simalarıyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Dizide Sevda karakterine hayat veren Ceren Topçu ve eşi Cantuğ Turay’ı geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Deniz Yıldızı dizisinden tanımaktayız. Daha önce günlük dizi olarak yayınlanan Beni Affet, Unutma Beni ve Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol alan Merve Üçer, Berk Bakioğlı, Tolga Akman, Yağmur Öztürk ve Cansın Yılmaz’ı da bu dizilerden tanıyoruz. Günlük dizilerde izlediğimiz bu oyuncuların tek bir dizide birleşmesiyle izleyicilerin beğenisini kazanacaktır.

Acemi Anneler dizisi reytingleri

TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün 15.45 de yayınlanacak dizi Esra Erol, Zuhal Topal’la Sofra’da ve Didem Arslan’la Vazgeçme gibi programlarla aynı saatte yayınlanıyor. Dizinin rakipleri yemek ve kayıp bulma programları olsa da bu programları izlemek istemeyen izleyiciler, Acemi Anneler’i izlemeyi tercih edecek.



Son Güncelleme: 02.11.2020 16:26
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ReytingTrt 1Acemi Anneler
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