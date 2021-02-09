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TRT 1 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran TRT 1 Salı yayın akışı ve TV rehberi haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 9 Şubat Salı 12:03 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 12:03
TRT 1 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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TRT 1 yayın akışı içerisinde 9 Şubat 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 9 Şubat 2021 Salı günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08:15 saatlerinde Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Seksenler dizisi yeni bölümüyle ve daha sonrasında ise Ana Haber programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1’in 9 Şubat 2021 Cumartesi günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.

TRT 1 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

00:15 Tövbeler Olsun

03:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

05:55.

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.02.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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