TRT 1 9 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 2 Mart Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 2 Mart Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.
TRT 1 2 Mart Salı yayın akışı
05:53İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55Seksenler
07:05Acemi Anneler
08:15Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30Kalk Gidelim
11:30Türkan Hanım'ın Konağı
13:20Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:30Seksenler
19:00Ana Haber (Canlı)
19:55Doğrusu Ne?
20:00Masumlar Apartmanı
00:15Tövbeler Olsun
02:55Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:50Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi