TRT 1 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 1 Haziran 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TRT 1 ekranının 1 Haziran 2021 Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.
TRT 1 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Vuslat
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını (Canlı)
00:30 Payitaht "Abdülhamid"
02:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi