İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

TRT 1 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi

TRT 1 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 26.06.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 21:03
TRT 1 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Takip Et:

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler TRT 1 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

04:30 İmparatoriçe Ki  
05:30 Yeşil Deniz
08:05 Yedi Numara
09:05 Tozkoparan İskender
10:55 Masumlar Apartmanı   
15:55 EURO 2020 Galler-İsviçre
18:00 Ana Haber  
18:55 EURO 2020 Danimarka-Finlandiya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Belçika-Rusya
00:15 EURO 2020 Türkiye-İtalya
02:15 Masumlar Apartmanı

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Yeşil Deniz adlı diziyle başlıyor. TRT 1 26 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Benim Adım Melek ve Tozkoparan İskender adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Anneler Stüdyo adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Gönül Dağı ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 26.06.2021 21:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Star TV canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
TRT 1 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Bugün Kanal 7 ekranlarında hangi diziler var? 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı
26 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Fox TV canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kardeşlerim hangi günler yayınlanıyor? Atv Kardeşlerim tekrar bölümleri ne zaman?
Rüyada boğulmak ne demek, boğulmak ne anlama gelir?
Sen Çal Kapımı dizisinin Suzi'si Nihan Şahenk'in hayat hikayesi!
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2021 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Netflix Katla dizi konusu ve oyuncuları
Alev Alev dizisi İskender (Berker Güven) kimdir?
Market bayiliği nasıl alınır? 2021 Bayilik veren kurumsal marketler
Kuruluş Osman'a katılan Erkan Avcı Kimdir? Aya Nikola karakteri kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya doğum tarihi
TRT1 Gönül Dağı dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Gönül Dağı dizisine katılan Ecem Özkaya kimdir? Zahide karakteri kimdir?
Gönül Dağı dizisi Döndü karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Feyza Işık kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Gerçek adı ne? Eser Eyüboğlu oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterini Nazlı Pınar Kaya canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.