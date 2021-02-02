İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

TRT 1 2 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan TRT 1 Salı yayın akışı ve TV rehberi ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek TRT 1 Salı yayın akışı ve TV rehberi hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 18:03
TRT 1 2 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Takip Et:

TRT 1 yayın akışı içerisinde 2 Şubat 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 2 Şubat 2021 Salı günü izleyicileri ile buluşan programları arasında bu hafta 08:15 saatlerinde Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi ile güne başlamaktadır. TRT 1 ekranın yayın akışı içerisinde çok sık takip edilen Seksenler dizisi yeni bölümüyle ve daha sonrasında ise Ana Haber programına yer verilmektedir. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TRT 1’in 2 Şubat 2021 Cumartesi günü yayın akışında ekranların en çok izlenen programları yer alıyor.

TRT 1 2 Şubat 2021 Salı yayın akışı

05.55 Seksenler

07.05 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Kalk Gidelim

11.30 Türkan Hanım’ın Konağı

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Gönül Dağı

02.45 Uyanış: Büyük Selçuklu

TRT 1 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Sonic the Hedgehog’un dizisi çıkıyor
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
Çukur'un Cennet'i Aylin Engör kimdir?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai final kararı aldı!
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor
Survivor Gonca Kakar kimdir, kaç yaşında, boyu ve kilosu merak ediliyor

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İBB Halk Süt yardımı nasıl alınır? Halk Süt Yardımı başvuru şartları 2021
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı
Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
Sefirin Kızı neden yok? Sefirin kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star Tv'den kötü haber
Ramo dizisi Cavidan öldü mü? Burcu Cavrar neden ayrıldı?
İş kurmak isteyen girişimci ev hanımlarına devletten faizsiz kredi
Dolar kuru ne zaman düşecek? Dolar düşer mi?
Kanalların yayın akışları 27 Ağustos Salı - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
İşsizlik maaşı ödemeleri hangi gün hesaplara yatar? Şubat 2021 İşkur işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yapılıyor?
2021 Sicili bozuk kredi çıkmayan vatandaşa kredi yapılandırması yapan bankalar!
Aktifbank 5000 TL kredi başvurusu
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Şubat 2021
Devlet hayvancılığa ne kadar destek veriyor? 2021 Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
AGİ ne zaman artacak? 2021 Şubat için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.