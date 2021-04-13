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TRT 1 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken TRT 1 Salı yayın akışı ve TV rehberi haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 13-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 06:05
TRT 1 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 6 Nisan Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 27 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 6 Nisan Salı  yayın akışı

05.40 Seksenler

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanım’ın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 13.04.2021 06:05
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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