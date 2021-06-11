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TRT 1 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi

Gün geçmiyor ki TRT 1 Cuma yayın akışı ve TV rehberi haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 11.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 00:02
TRT 1 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 11 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler TRT 1 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 11 Haziran 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

06:00 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı 
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Payitaht “Abdülhamid”
23:45 Masumlar Apartmanı 
02:45 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Vuslat adlı diziyle başlıyor. 11 Haziran 2021 Cuma TRT 1 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 11 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Kalk Gidelim ve Anneler adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Payitaht Abdülhamid ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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