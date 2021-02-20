Tribes Of Europa yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Tribes Of Europa 2. sezon olacak mı?

Tribes of Europa, Netflix platformunda yayın hayatına başlayacaktır. Dizinin 16 Aralık tarihinde fragmanı yayınlanmıştı. İlk bölümü 19 Şubat tarihinde ekranlara geldi.
Dizinin konusu
Kadro
- Henriette Confurius
- Oliver Masucci
- David Ali Rashed
- Emilio Sakraya
- Melika Foroutan
- Alain Blazevic
Yeni sezon ne zaman?
Dizinin 2. Sezonu hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İlk sezon 19 Şubat tarihinde yayınlanmaya başlayacak ve 6 bölüm devam edecektir.
Son Güncelleme: 20.02.2021 18:04