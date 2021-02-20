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Tribes Of Europa yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Tribes Of Europa 2. sezon olacak mı?

Sevilen dijital platformlardan biri olan Netflix, yeni bir dizi yayınladı. Tribes of Europa kaç bölüm sürecek? Dizinin 2. sezonu ne zaman? Merak edilen soruların cevabı haberimizde...

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:04
Tribes Of Europa yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Tribes Of Europa 2. sezon olacak mı?
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Tribes of Europa, Netflix platformunda yayın hayatına başlayacaktır. Dizinin 16 Aralık tarihinde fragmanı yayınlanmıştı. İlk bölümü 19 Şubat tarihinde ekranlara geldi.

Dizinin konusu

Dizinin yönetmen koltuğunda Philip Koch ve Florian Baxmeyer oturmaktadır. Alman bilim kurgu dizisidir. Dizide 2074 senesi işlenir. Avrupa kıtasının korkunç bir felaket sonrası yıkımı anlatılır. Kıtada küçük kabileler oluşmuştur. Kabileler aralarında egemenlik savaşı yapmaktadır. Bu esnada üç kardeş savaşın ortasında kalır.

Kadro

  • Henriette Confurius
  • Oliver Masucci
  • David Ali Rashed
  • Emilio Sakraya
  • Melika Foroutan
  • Alain Blazevic

Yeni sezon ne zaman?

Dizinin 2. Sezonu hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İlk sezon 19 Şubat tarihinde yayınlanmaya başlayacak ve 6 bölüm devam edecektir.



Son Güncelleme: 20.02.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
NetflixTribes Of Europa
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