Tribes Of Europa yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Tribes Of Europa 2. sezon olacak mı?

Tribes of Europa, Netflix platformunda yayın hayatına başlayacaktır. Dizinin 16 Aralık tarihinde fragmanı yayınlanmıştı. İlk bölümü 19 Şubat tarihinde ekranlara geldi.

Dizinin konusu

Kadro

Henriette Confurius

Oliver Masucci

David Ali Rashed

Emilio Sakraya

Melika Foroutan

Alain Blazevic

Yeni sezon ne zaman?

Dizinin yönetmen koltuğunda Philip Koch ve Florian Baxmeyer oturmaktadır. Alman bilim kurgu dizisidir. Dizide 2074 senesi işlenir. Avrupa kıtasının korkunç bir felaket sonrası yıkımı anlatılır. Kıtada küçük kabileler oluşmuştur. Kabileler aralarında egemenlik savaşı yapmaktadır. Bu esnada üç kardeş savaşın ortasında kalır.

Dizinin 2. Sezonu hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İlk sezon 19 Şubat tarihinde yayınlanmaya başlayacak ve 6 bölüm devam edecektir.