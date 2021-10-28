Trendyol Reklamlarında Oynayan Kargocu Kimdir?

Trendyol ,reklam yüzü olarak Tarkan ile anlaşmıştı. Bu anlaşmanın ardından Trendyol ve Tarkan işbirliğinde bir video yayınlandı. Videoda Tarkan’a kargoyu getiren kişi merak edildi. Trendyol reklamında oynayan kargocu kimdir?

Trendyol reklamında yer alan kargocu merak edildi

Trendyol’un reklamında yer alan kargocunun kim olduğu araştırılmaktadır. Tarkan’la beraber Trendyol reklamında yer alan kargocunun adı Rojdat Özsoy olarak bilinmektedir. Özsoy, 1991 senesinde Erzurum’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümünde gerçekleştirmiştir.

Özsoy, çoğunlukla reklam filmlerinde yer almıştır. Ayrıca Babamın Kanatları ve Martı filminin oyuncu kadrosunda da yer aldı. Dizi sektöründe ise Aşk ve Gurur dizisinde Ali karakterine hayat vermişti.