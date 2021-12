Trapped dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kim?

2016 senesinde en çok ses getiren yapımlar içinde yer alan Trapped isimli dizi, 2013’te yayın hayatına başlayıp 2015 senesinde final yapan Unter the Dome’la olan benzerliğiyle biliniyor. Under the Dome’la gerçekleşmiş olan kapana kısılma reaksiyonu nispeten bilim ve kurgu benzeri bir olay ile vuku bulurken Trapped’ın dış dünyaya kapatılmasına kriter yoğun kar fırtınasıyla birlikte ortaya çıkıyor.

Dolayısıyla yoğun kar fırtınası konsepti belirdiği zaman, akıllara ilk olarak Kuzeyin keskin soğuk havası geliyor. İzlanda’nın doğu kısımlarında geçen olayda, sahneler öncelikle Dagny ile Hjörtür adlı iki aşığın romantik geçen dakikaları ile başlıyor. Terk edilen bir arazideki fabrikada yer alan iki aşık, aniden çıkan bir yangından dolayı farklı taraflara gider. Bunun sonucunda bu iki aşıktan genç kız Dagny hayatını kaybederken, Hjörtür’ü ise bekleyen acımasız bir gelecek vardır.

Trapped dizisinin konusu nedir?

Yaratıcı ismi Baltasar Kormakur olan Trapped isimli dizi, İzlanda’nın büyüleyici kış manzaraları ile tüyler ürpertici bir başlangıç yapıyor. Doğal güzellikleri ile görsel şölen sunmayı da ihmal etmiyor. Aniden çıkan bir yangın ile yok olan bir kişiyi tanışması ile birlikte, zamanı yedi sene ileriye sarıp aynı kasabadan çeşitli sekanslar ile yolculuğunu sürdürüyor. Yedi sene sonrasının İzlanda’sında gözle görülür bir farklılık bulunmuyor.

Bugünün sıcak giden havalarında bile üşütmeye neden olacak kar fırtınası ile bir balıkçı teknesiyle karşılaşıyoruz. Bundan sonrada hikayenin ilk kıvrımı gerçekleşiyor. Balıkçıların kancasına takılmış olan başsız ve uzuvsuz bir cesetle heyecanı tufanı da başlamaya başlıyor. Hali ile kasabadan sorumlu tüm polisler kırmızı alarm veriyor. Yapılan incelemelerin sonrasında balıkçı teknesi ile aynı saatte orda yer alan bir feribotun olduğu anlaşılır. Danimarka’dan gelen düzenli olarak gelmekte olan bu feribotun cinayet ile alakalı bir numaralı şüpheli olması ve bundan dolayı da içeride olan yüzlerce kişinin bir tanesinin katil olduğu anlaşılıyor. Bunun sonucunda dizinin ilk kapana kısılma sekansı da ortaya çıkmış oluyor. 2. Kısmıysa Danimarka’dan gelmesi beklenen dedektiflerin, olumsuz hava şartlarından dolayı İzlanda’ya gelmesi beklenen dedektiflerin, kötü hava şartlarından dolayı İzlanda’ya gelmemesinden kaynaklanıyor. Yani, ortada 1 ceset, kapana kısılan 1 feribot ile ülkeyi kapatmış olan yoğun kış günü bulunuyor.

Dizinin kalan kısımlarında cinayeti araştırmaya çalışan polis ekipleri, şüpheliler ve onların gizem dolu geçmişleri anlatılıyor. Bizim diziye on üzerinden verdiğimiz puan 7. Dizinin IMDB puanı ise on üzerinden 8,1.

Trapped dizisi oyuncu kadrosu

Ólafur Darri Ólafsson – Andri Ólafsson

Ilmur Kristjánsdóttir – Hinrika

Ingvar Sigurdsson – Asgeir

Elva María Birgisdóttir – Þórhildur

Baltasar Breki Samper – Hjörtur

Guðjón Pedersen – Bárður

Sigrún Edda Bjönsdóttir – Kolbrun

Katla M. Þorgeirsdóttir – Laufey

Trapped dizisi fragmanı