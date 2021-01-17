Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ve oyuncuları

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu, oyuncuları ve diğer detayları ile sinema severler tarafından merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Transformers: Yenilenlerin İntikamı filminin saat kaçta yayınlanacağını da araştırmaları arasına aldı.
Transformers: Yenilenlerin İntikamı hangi kanalda saat kaçta?
Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi 17 Ocak Pazar akşamı saat 00.20’de ATV'de yayınlanacak.
Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu nedir?
Transformers: Yenilenlerin İntikamı Sam Witwicky’nin Transformers hakkında yaptığı araştırmaların en önemlisi olan Mısır gezisi Giza’da bulunan piramitlerde saklıdır. Tapınak bölgesinin Mısır’da olduğunu keşfeden Witwicky Transformers’ın burayı ziyaret ettiğini ve teknolojilerinin kalbinin burada olduğunu belirtir.
Transformers: Yenilenlerin İntikamı oyuncuları
Shia LaBeouf - Sam Witwicky
Megan Fox - Mikaela Banes
Josh Duhamel - Yüzbaşı William Lennox
Tyrese Gibson - USAF Okul Çavuşu Epps
John Turturro - Ajan Simmons
Matthew Marsden - Graham
Isabel Lucas - Alice
Seslendirmeler:
Optimus Prime - Peter Cullen
The Fallen - Tony Todd
Jetfire - Mark Ryan
Ironhide - Jes Hanell
Ratchet - Robert Foxworth
Starscream - Charlie Adler
Soundwave,Devastator - Frank Welker
Skids, Wheelie - Tom Kenny
Mudflap - Reno Wilson
Arcee - Grey DeLisle
Sideswipe - Andre Sogliuzzo
Scalpel - John DiCrosta
Prime'lar - Kevin Michael Richardson, Michael York, Robin Atkin Downes
Demolishor - Calvin Wimmer