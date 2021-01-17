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Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ve oyuncuları

Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi ATV ekranlarında yayınlanacak açıklamaları sonrasında pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Sinema severler, Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? sorularını araştırmaya başladı.

17 Ocak 2021 Pazar 17:56
Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu ve oyuncuları
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ATV ekranlarında yayınlanacak olan Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu, oyuncuları ve diğer detayları ile sinema severler tarafından merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Transformers: Yenilenlerin İntikamı filminin saat kaçta yayınlanacağını da araştırmaları arasına aldı.

Transformers: Yenilenlerin İntikamı hangi kanalda saat kaçta?

Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi 17 Ocak Pazar akşamı saat 00.20’de ATV'de yayınlanacak.

Transformers: Yenilenlerin İntikamı konusu nedir?

Transformers: Yenilenlerin İntikamı Sam Witwicky’nin Transformers hakkında yaptığı araştırmaların en önemlisi olan Mısır gezisi Giza’da bulunan piramitlerde saklıdır. Tapınak bölgesinin Mısır’da olduğunu keşfeden Witwicky Transformers’ın burayı ziyaret ettiğini ve teknolojilerinin kalbinin burada olduğunu belirtir.

Transformers: Yenilenlerin İntikamı oyuncuları

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

Megan Fox - Mikaela Banes

Josh Duhamel - Yüzbaşı William Lennox

Tyrese Gibson - USAF Okul Çavuşu Epps

John Turturro - Ajan Simmons

Matthew Marsden - Graham

Isabel Lucas - Alice

Seslendirmeler:

Optimus Prime - Peter Cullen

Megatron - Hugo Weaving

The Fallen - Tony Todd

Jetfire - Mark Ryan

Ironhide - Jes Hanell

Ratchet - Robert Foxworth

Starscream - Charlie Adler

Soundwave,Devastator - Frank Welker

Skids, Wheelie - Tom Kenny

Mudflap - Reno Wilson

Arcee - Grey DeLisle

Sideswipe - Andre Sogliuzzo

Scalpel - John DiCrosta

Prime'lar - Kevin Michael Richardson, Michael York, Robin Atkin Downes

Demolishor - Calvin Wimmer

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
Transformers: Yenilenlerin İntikamıFilmKonusuOyuncularıATV
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