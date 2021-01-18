Transformens: Yenilenlerin İntikamı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Vizyona girdiği dönem çok beğenilen Transformens serisinin en başarılı filmlerinden biri olan Transformens: Yenilenlerin İntikamı filmi ATV ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşuyor.

17 Ocak Pazar akşamı saat 00:20’de ekranlara gelecek olan film 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece yarısı yayınlanacak.

Transformens: Yenilenlerin İntikamı filmi konusu

Sam Witwicky, Transformers'ın kökenleri konusunda yeni gelişmeleri öğrenir. En büyük mücadele öncesi Mısır’daki Giza piramitlerine giden ve mücadeleye hazırlanan ekip aranan tapınağın bu bölgede olması nedeniyle kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulur.

Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

Megan Fox - Mikaela Banes

Josh Duhamel - Yüzbaşı William Lennox

Tyrese Gibson - USAF Okul Çavuşu Epps

John Turturro - Ajan Simmons

Matthew Marsden – Graham

Isabel Lucas - Alice