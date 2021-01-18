İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Transformens: Yenilenlerin İntikamı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Transformens: Yenilenlerin İntikamı filmi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler Transformens: Yenilenlerin İntikamı filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 01:32
Transformens: Yenilenlerin İntikamı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Vizyona girdiği dönem çok beğenilen Transformens serisinin en başarılı filmlerinden biri olan Transformens: Yenilenlerin İntikamı filmi ATV ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşuyor.

17 Ocak Pazar akşamı saat 00:20’de ekranlara gelecek olan film 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece yarısı yayınlanacak.

Transformens: Yenilenlerin İntikamı filmi konusu

Sam Witwicky, Transformers'ın kökenleri konusunda yeni gelişmeleri öğrenir. En büyük mücadele öncesi Mısır’daki Giza piramitlerine giden ve mücadeleye hazırlanan ekip aranan tapınağın bu bölgede olması nedeniyle kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulur.

Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

Megan Fox - Mikaela Banes

Josh Duhamel - Yüzbaşı William Lennox

Tyrese Gibson - USAF Okul Çavuşu Epps

John Turturro - Ajan Simmons

Matthew Marsden – Graham

Isabel Lucas - Alice



Son Güncelleme: 18.01.2021 01:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Transformens Yenilenlerin IntikamıFilmATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim başlıyor
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim başlıyor
‘İBO SHOW’a konuk olan Haluk Levent’ten takipçilerine esprili yanıt!
‘İBO SHOW’a konuk olan Haluk Levent’ten takipçilerine esprili yanıt!
Hadise'den, O Ses Türkiye Rap jüriliğine gelen eleştirilere yanıt!
Hadise'den, O Ses Türkiye Rap jüriliğine gelen eleştirilere yanıt!
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Denizli askere kaç gönderiyor? 2021 Denizli merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Ocak 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Defne ile Son Gece dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
ÇGHB 2 Bülent Emrah Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli?
2021 Şarap fiyatları ne kadar oldu? Güncel şarap markaları ve fiyatları
Masterchef Mehmet Şef'in neden eli cebinde? Parmaklarına ne oldu?
Garanti Bankası 60 Ay Vadeli Bayram İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı
Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak 2021 Pazartesi Tv kanalları maç programı
TV8 canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Ocak 2021 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TRT 1 canlı yayın akışı 18 Ocak 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Ocak 2021 Pazartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.