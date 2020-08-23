İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!

Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler! hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 23.08.2020 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Ağustos 2020 Pazar 11:31
Tozkoparan yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi bulunan Tozkoparan dizisi ilk 3 sezonu geride bıraktı. Dizinin 4.sezonunda kadroya yeni isimler dahil olarak hikayeyi sürdürecek. Diziye yeni oyuncular katılırken, bazı oyuncuların ise kadroya veda edeceği açıklandı.

Tozkoparan dizisine yeni gelen oyuncular

Fırat Albayram

 Savaşçı dizisinde Üsteğmen Serdar karakterini canlandıran oyuncu, Tozkoparan dizisinin kadrosuna dahil oldu. 11 Ocak 1985 yılında doğan Fırat Albayram daha önce Kaçak Gelinler dizisi ve Hababam Sınıfı Yeniden yapımlarında yer almıştır.

Sera Tokdemir


11 Nisan 1981 yılında Mersin’de doğan güzel oyuncu Bilkent Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Kertenkele dizisindeki karakteriyle çok sevilen Sera Tokdemir, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almıştır.

Tozkoparan dizisinden ayrılan oyuncular

Burak Kut

Dizinin ilk 3 sezonunda Cihan Sağlam karakterine hayat veren Burak Kut, yeni sezonda diziye veda edecek. Burak Kut’un kendi isteği ile diziden ayrıldığı biliniyor.

 



Son Güncelleme: 23.08.2020 11:31
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor?
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor?
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Popüler Haberler

SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2020 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Günlük burç yorumları 25 Ağustos 2020 Salı Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?
Beni Bırakma Gönül karakteri kimdir? Edanur Gülbudak hakkında bilgiler
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosu ve oyuncuların hayatları!
Survivor 2020 65. Bölüm tanıtım fragmanı 3 Mayıs Pazar
Enpara Hesabı bloke ve kısıtlama neden yapılır?
Kredi veya kredi kartı kullanım borcu banka haciz işlemleri ne zaman başlar?
POMEM 10 bin polis alımı ne zaman başlayacak? 2019 POMEM polis alımı detayları
Survivor Aycan kimdir, aldatıldı mı?
Kredi sicili kötü olanlar için sicil af teklifi verildi! Sicil affı ile ilgili detaylar
A101'de satılan Samsung Galaxy Tab A Tablet alınır mı? Samsung Galaxy Tab A Tablet hakkında bilgi ve yorumlar
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği merak edilmeye başlandı! İşte mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
Kredi notu nasıl hesaplanır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.