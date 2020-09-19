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Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 23:34
Tozkoparan yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tozkoparan yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi bulunan Tozkoparan dizisi ilk 3 sezonu geride bıraktı. Dizinin 4.sezonunda kadroya yeni isimler dahil olarak hikayeyi sürdürecek. Diziye yeni oyuncular katılırken, bazı oyuncuların ise kadroya veda edeceği açıklandı.

Tozkoparan dizisine yeni gelen oyuncular

Fırat Albayram

 Savaşçı dizisinde Üsteğmen Serdar karakterini canlandıran oyuncu, Tozkoparan dizisinin kadrosuna dahil oldu. 11 Ocak 1985 yılında doğan Fırat Albayram daha önce Kaçak Gelinler dizisi ve Hababam Sınıfı Yeniden yapımlarında yer almıştır.

Sera Tokdemir


11 Nisan 1981 yılında Mersin’de doğan güzel oyuncu Bilkent Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Kertenkele dizisindeki karakteriyle çok sevilen Sera Tokdemir, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almıştır.

Tozkoparan dizisinden ayrılan oyuncular

Burak Kut

Dizinin ilk 3 sezonunda Cihan Sağlam karakterine hayat veren Burak Kut, yeni sezonda diziye veda edecek. Burak Kut’un kendi isteği ile diziden ayrıldığı biliniyor.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 23:34
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