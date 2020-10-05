Tozkoparan Mete diziden ayrıldı! Tozkoparan İskender'de Özgür Ege Nalcı yer almayacak

Yayınlanan 3 sezonu ile izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Tozkoparan dizisinde yer alan Özgür Ege Nalcı dizi kadrosuna veda etti. Mete karakterini canlandıran oyuncu, Tozkoparan İskender adıyla devam edecek olan dizinin yeni bölümlerinde yer almayacak.

Özgür Ege Nalcı Tozkoparan’dan neden ayrıldı?

Tozkoparan dizisinin 55 bölümünde yer alan Mete karakterine hayat veren Özgür Ege Nalcı, senaryo gereği diziden ayrıldı. Dizide Mete karakterinin hikayesinin sonlanması ile birlikte diziye veda eden Özgür Ege Nalcı’nın yerine diziye yeni isimler dahil oldu.

Özgür Ege Nalcı Tozkoparan’a geri dönecek mi?

Tozkoparan İskender’de Mete neden yok?

Tozkoparan dizisinden ayrılan Özgür Ege Nalcı, yeni sezon ile birlikte baş bir proje ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin Tozkoparan İskender olarak devam etmesi ile birlikte oyuncunun yeniden diziye dönmemesi bekleniyor.

3 sezon süren Tozkoparan dizisinden senaryo anlamında hikaye son buldu. Diziye yeni bir kan getirmek isteyen dizi ekibi, Tozkoparan İskender adı ile dizinin kadrosunda ve hikayesinde köklü değişikliğe gitme kararı aldı. Dizi Tozkoparan İskender’in Osmanlı’daki hikayesine odaklanarak yeni bir serüvene başlıyor. Yeni hikaye ile birlikte Mete karakterinin dizide bir öneminin kalmamasının ardından Mete karakteri diziden çıkartıldı.