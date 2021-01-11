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Tozkoparan Mete dizide neden yok?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Tozkoparan İskender dizisinde Mete karakterinin neden olmadığı merak konusu oldu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:45
Tozkoparan Mete dizide neden yok?
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Tozkoparan İskender dizisi TRT 1’de geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlamıştı. Dizinin başlaması ile beraber birçok kişi Tozkoparan dizisindeki Mete karakterinin neden yeni dizide olmadığını merak ediyor.

Tozkoparan Mete dizide neden yok?

Tozkoparan dizisinde baş karakteri olan Mete’nin yeni dizi Tozkoparan İskender’de olmamasının nedeni iki dizininde birbirinden tamamen farklı olmasıdır.

Bazı oyuncuların ve konuların aynı olsa da dizinin senaryosu farklıdır. Böylece dizide baş karakterde değişmiş oldu. Tozkoparan Mete’nin hikayesi biterken artık Tozkoparan İskender’in hikayesi anlatılmaya başlandı. Osmanlı zamanında yaşamış olan Tozkoparan İskender oku 847 metre uzaklığa atarak hedefi vurmuştur.



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:45
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Anahtar Kelimeler:
Tozkoparan IskenderMeteTrt 1
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