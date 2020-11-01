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Tozkoparan İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Tozkoparan İstanbul dizi konusu ve oyuncuları

Yakın zamanda TRT 1ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Tozkoparan İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin oyuncu kadrosunda kimleri bulunuyor? Tozkoparan İstanbul dizisinin konusu nedir?

01 Kasım 2020 Pazar 15:32
Tozkoparan İstanbul dizisi ne zaman başlayacak? Tozkoparan İstanbul dizi konusu ve oyuncuları
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TRT 1 kanalında yayın hayatına başlayacak olan Tozkoparan dizisi kendinden emin olarak iddialı bir şekilde başlayacak gibi duruyor. Oyuncu kadrosu ve dizinin konusu bakımından şimdiden bile gözleri üzerine çekmiş gibi duruyor. Peki Tozkoparan İstanbul dizisi ne zaman ekranlarda olacak?

Tozkaparan İstanbul Ne Zaman Başlıyor?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Tozkoparan İstanbul dizisi Kasım ayında başlayacak. Küçük yaşta rekorlar kıran süper kahraman İskender'i anlatacak olan Tozkoparan İstanbul dizisinde; Salih ve Fikri hocasıyla peşlerinden hiç düşmeyen baş düşmanları Giovanni ile beraber.


Henüz 12 yaşında olmasına rağmen insanüstü yeteneği olan Kemankeş İskender, 2020 yılından itibaren yaşamış olduğu döneme dönmezse tarihin seyrini değiştirecek, Tozkoparanlar ortadan kaybolacak ve kötüler galip gelecek.

Ama İskender için tek sorun bu değildir. Birçok sorunla karşı karşıya. Her zaman kontrol edemediği güçleri, hep peşlerinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okulda kendisine bela olan Kasırga ekibi. Ve elbette, tüm bu tehlikelere rağmen, Mavi Ay ekibi İskender'i tek başına bırakmaz.

Tozkopran İstanbul Oyuncuları Kimlerdir?

Tozkoparan dizisinde tanınan isimlerin dışında dizinin oyuncu kadrosunda beklenmedik isimlerde yer alıyor. Dizinin çocuk oyuncularının arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz ve Mert Erdoğdu gibi yetenek sahibi isimler yer alıyor. Çocuk oyuncularımıza Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi deneyimli oyuncular da eşlik ediyor.

 



Son Güncelleme: 01.11.2020 15:32
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Tozkoparan İstanbulDiziTrt 1
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