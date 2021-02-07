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Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Genellikle çocukların büyük bir ilgi ile takip ettiği Tozkoparan İskender dizisi 3.sezon ile ekranlarda yayınlanmaya başladı. Trt1'de yayınlanan sevilen dizinin ilk 7 bölümü yayınlandı. 8. ve 9. bölümlerinin ise ne zaman olacağı merak konusu oldu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 19:54
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?
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İzleyici kitlesinin çoğunluğunu çocukların oluşturduğu, Tozkaparan İskender dizisi yeni sezonda yayınlanmaya başladı. Trt1’de 3.sezon ile ekranlara geri dönen Tozkaparan dizisi, isim değiştirerek Tozkaparan İskender ismini aldı. Büyük ilgi ile takip edilen dizinin 8. ve 9. bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. 

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

Büyük bir ilgi ile takip edilen dizinin 8. ve 9. bölümlerinin Pazar günü arka arkaya yayınlanacağı duyuruldu. Sevilen dizi 7 Şubat pazar günü saat 16.00’da ekranlara gelecek. 

TOZKOPARAN İSKENDER OYUNCULARI 

- Çağan Efe Ak

- Yusuf Gökhan Atalay

- Deniz Erayvaz

- Mert Erdoğdu

- Fırat Bayram

-Sera Tokdemir

-Tuana Naz Tiryaki

- Burak Alkaş

-Defne Erşen 

- Esat Polat Güler

-Yağız Kılınç

-Ülkü Hilal Çiftçi

-Leya Kırşan

-Muhittin Korkmaz

- Esin Gündoğdu

-Mehmet Emin Kadıhan

-Suna Selen



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:54
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Anahtar Kelimeler:
Tozkoparan IskenderTRT1
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