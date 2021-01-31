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Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Tozkoparan İskender'in yeni bölümlerinin hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağına haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 18:39
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisi yenilen oyuncu kadrosu ve yeni konusuyla seyircisiyle buluşuyor.

Tozkoparan İskender dizisi ne zaman yayınlanıyor?

Çocuk dizisi olan Tozkoparan İskender, TRT1 ekranlarında Pazar günleri saat 17.30’da izleyicisiyle buluşuyor.

Tozkoparan İskender dizisinin konusu ne?

Çocukken birçok rekoru bulunan süper kahraman İskender, günümüzdeki uyarlamasını anlatıyor. 12 yaşında ve olağan üstü yetenekleri olan İskender, 2020 senesinden asıl yaşadığı döneme geri dönmezse tüm tarih değişecek. Tozkoparanlar ortadan kalkacak ve kötüler kazanmış olacak. Fakat İskender’in tek sorunu bunlar değil. Kontrol edemediği güçleri, düşmanı Venedikli Giovanni ve Kasırga takımı İskender’e sürekli sorun çıkarır. Fakat Mavi Ay takımı İskenderi tek başına bırakmaz.

Tozkoparan İskender dizisinin oyuncuları kimler?

-Çağan Efe Ak – İskender

-Mert Edoğdu – Ayberk

-Deniz Erayvaz- Arda

-Ülkü Hilal Çiftçi- Duygu

-Defne Ersen- Ece

-Leya Kırşan- Elif

-Burak Alkaş- Fikri

-Fırat Albayram- Giovanni

-Suna Selen- Makbule Teyze

-Sera Tekdemir- Rüya

-Yusuf Gökhan Atalay- Salih Hoca

-Mehmet Emin Kadıhan- Savaş Hoca



Son Güncelleme: 31.01.2021 18:39
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Anahtar Kelimeler:
Tozkoparan IskenderTRT1Pazar17.30
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