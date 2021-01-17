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Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tozkoparan İskender 4. bölüm yayın saati

Ekranların sevilen dizisi Tozkoparan İskender'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümü ne zaman? Son bölümde neler oldu? Sorularının yanıtı haberimizde.

17 Ocak 2021 Pazar 18:24
Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tozkoparan İskender 4. bölüm yayın saati
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Tozkoparan dizisi adını Tozkoparan İskender olarak değiştirdi. Tozkoparan İskender dizisi 2 Ocak Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yeniden başladı.  Yılbaşına özel olarak 2 bölüm yayınlandı. Bu durum dizinin sevenlerini oldukça mutlu etti. Dizinin 3. bölümü 10 Ocak Pazar günü izleyicisiyle buluştu. 

 

Tozkoparan İskender dizisinin oyuncuları kimlerdir?

 

Tozkoparan İskender'in oyuncu kadrosunda eski isimler yer almaya devam ettiği gibi dizeye yeni isimler de eklendi. Dizinin kadrosunda Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, Mert ErdoğduFırat Albayram, Sera Tokdemir, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ,Suna Selen gibi iyi oyuncular yer almakta.  Süper kahraman rolündeki İskender, Çağan Efe Ak tarafından hayat bulacak. Dizi kahramanlık üzerine kurulu olması ve okçuluk gibi sahnelere yer vermesi sebebiyle çocuklar arasında oldukça seviliyor. Dizinin kahkaha dolu sahnelerine çocuklar ve aileler bayılıyor. 

 

Dizinin 4. bölümü ne zaman?

 

Dizinin 3. sezonu 2 Ocak Cumartesi günü başladı. TRT ekranlarında izleyicisiyle buluşan dizinin 2 bölümü yılbaşına özel yayınlandı. Dizinin 3. bölümü geçen hafta pazar günü ekranlardaydı. Sevilen dizin merakla beklenen 4. bölümü 17 Ocak Pazar saat 17.30'da ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümleri pazar günleri aynı saatte yayınlanacak. 

 

Dizinin son bölümünden neler yaşandı?

 

Yeniden Salih ve Fikri ile buluşan İskender çok sevinir. İskender'in düşmanı olan Cihangir'in gerçek adı Giovanni'dir. Cihangir'in aklında İskender'e zarar vermek için değişik fikirler vardır. Hırsızlarla mücadele ettiği sırada İskender'in zihgiri düşer. Mavi Ay bu durumu fark eder ve zihgiri alıp kaçar. İskender'in aklını zihgir kurcalamaktadır. İskender'in Mavi Ay'ın peşinden gitmesini Salih engeller. Dizinin 4. bölümünde zihgirin sırrı öğrenilmeye çalışılacaktır.



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:24
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