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Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman başlıyor 14 Mart 2021 Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlıyor?

TRT 1’de yayınlanan ve çok sayıda hayranı bulunan Tozkoparan İskender’in yeni bölümüne çok az kaldı. Dizinin ilk bölümü 2 Ocak 2021’de yayınlanmıştı ve dizi çok sevilmişti. Dizinin yeni bölümü 17.30’da TRT 1 ekranlarınca izleyicisiyle buluşacak.

14 Mart 2021 Pazar 16:24
Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman başlıyor 14 Mart 2021 Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlıyor?
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Tozkoparan İskender’in 13. bölümde yaşananlar 

Rüya ve Salih’in evlenmeye karar vermesi herkesi çok mutlu eder. İskender, nikah saati gelmesine rağmen arkadaşlarının geciktiğini fark eder. Mavi Ay, nikaha yetişmekte zorluk yaşayacaktır. Arda, okul başkanı seçilmesinin ardından Kasırga Kuralları’nı kaldırır ve bu durum Tayfun’u sinirlendirir. Kasırga, okul içindeki gücünü daha da kaybetmeye başlar. Alara, Kaygu Koleji’nin ziyarete gelir ve karşılaşma günüyle birlikte karşılaşma yapacakları takımı belirlemek için toplantı düzenler. 

Yapılacak karşılaşma okçuluk üzerine olacaktır. Mavi Ay, geleneksel okçulukta başarılıdır ancak kolejin esas takımı Kasırga’dır. Yedek takımda ise Mavi Ay vardır. Salih ve Giovanni, bu problemi çözmek amacıyla karşılaşma düzenler. Okullar arasında yapılacak olan tunuvaya hangi takım katılabilecek? Kasırga, Mavi Ay’ı yenmek için ne yapacak? Mavi Ay, vaktinde nikaha varabilecek mi?  



Son Güncelleme: 14.03.2021 16:24
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Tozkoparan IskenderTrt 1Yeni BölümözetIskenderKasırgaMavi Ay
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