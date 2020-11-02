Tozkoparan İskender TRT1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor! Oyuncu kadrosu ve diğer detaylar

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Tozkoparan: İskender dizisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Tozkoparan dizisindeki oyuncuların yanı sıra İskender dizisinin oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler oldu. İşte yeni dizinin oyuncu kadrosu..

Tozkoparan Dizisi Oyuncu Kadrosu

Çağan Efe Ak (İskender)

Ülkü Hilal Çiftçi (Duygu)

Defne Erşen (Ece)

Esat Polat Güler (Tayfun)

Mert Erdoğdu (Ayberk)

Sera Tokdemir (Rüya)

Fırat Albayram (Giovanni)

Muhittin Korkmaz (Rafet)

Esin Gündoğdu (Saniye)

Suna Selen (Makbule)

Mehmet Emin Kadıhan (Savaş)

Leya Kırşan (Elif)

Tuana Naz Tiryaki (Asya)

Deniz Erayvaz (Arda)

Yağız Kılınç (Sinan)

Burak Alkaş (Fikri)

Yusuf Gökhan Atalay (Salih)

Çağan Efe Ak Kimdir?

Tozkoparan dizisinde İskender rolünü canlandıracak olan Çağan Efe, 2007 yılında İstanbul’da doğmuştur. Bir Gün Bir Çocuk, Muhteşem Yüzyıl Kösem, İçerde ve Ailecek Şaşkınız Yapımlarında rol almıştır.

Ülkü Hilal Çiftçi Kimdir?

2009 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Çiftçi, Kocan kadar Konuş, O Hayat Benim, Arkadaşlar İyidir gibi yapımlarda rol almıştır.

Defne Erşen Kimdir?

2008 yılında İstanbul’da doğan Defne Erşen Güldüy Güldüy Show’da yer almıştır.

Esat Polat Güler Kimdir?

2007 yılında İstanbul’da doğan Güler, Güldüy Güldüy Show, Can Dostlar, Hay Sultan ve Olanlar Oldu gibi yapımlarda rol almıştır.

Mert Erdoğdu Kimdir?

2007 yılında dünyaya gelen küçük oyuncu Güldüy Güldüy programı ile televizyon hayatına giriş yapmıştır.

Sera Tokdemir Kimdir?

1981’de Mersin’de dünyaya gelen Sera Tokdemir, Bilkent Üniversitesi Turizm bölümünden mezun olmuştur. Sinema ve tiyatro eğitimi alan Tokdenir, Ben de Özledim, Analı Oğullu, Mucize 2 ve Kertenkele gibi yapımlarda rol almıştır.

Fırat Albayram Kimdir?

1985 yılında Aydın’da dünyaya gelen Fırat Albayram’ın Adanalı dizisi ilk oyunculuk deneyimidir. Ayrıca Savaşçı, Suskunlar, Mutlu Ol Yeter ve Kaçak Gelinler rol aldığı yapımlar arasında yer almaktadır.

Tuna Naz Tiryaki Kimdir?

2006 doğumlu olan Tuna Naz, Kalp Atışı ve Şahsiyet dizilerinde rol almıştır.

Deniz Erayavaz Kimdir?

2009 yılında dünyaya gelen Deniz Erayvaz Ailecek Şaşkınız, Kocamın Ailesi, Acil Aşk Aranıyor gibi yapımlarda rol almıştır.

Yağız Kılınç Kimdir?

2007 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yağız Kılınç, dergi kapağı ve reklam filmlerinde yer almıştır.

Burak Alkaş Kimdir?

1983 yılında İzmir’de dünyaya gelen Burak Alkaş, Yeşil Deniz, Cennet Mahallesi ve Pis Yedili dizilerinde oynamıştır.

Yusuf Gökhan Atalay Kimdir?

Yusuf Gökhan Atalay 1974 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Lale Devri, Umutsuz Ev Kadınları, İsimsizler ve Diriliş Ertuğrul gibi pek çok yapımda yer almıştır.