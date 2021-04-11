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Tozkoparan İskender son 18. Bölüm izle tek parça

Tozkoparan İskender 18. bölümüyle 11 Nisan 2021 Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Tozkoparan İskender’in son bölümünde neler olduğuna ve yeni bölüm fragmanına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz...

11 Nisan 2021 Pazar 17:56
Tozkoparan İskender son 18. Bölüm izle tek parça
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Çağla Efe Ak ve Defne Ersen’in başrollerini paylaştığı Tozkoparan İskender’in yeni bölümü merakla bekleniyor.

Dizinin son bölümünde ise İskender’in kapının önünde kuzgun tüyü bulmasıyla Salih ve Mavi Ay’ın canı tekrar sıkılıyor. Kuzgunların dönmüş olma ihtimalinin yanı sıra birileri İskender ile uğraşıyor gibidir.

Tozkoparan İskender son bölümü izlemek için: https://www.trtizle.com/diziler/tozkoparan-iskender

Savaş, Fikri’den olup biteni öğrenmeye çalışır. Mavi Ay ve Kasırga okçuluk müsabakası esnasında Giovanni’nin Tayfun’a söylediği sözle şaşkınlığa uğrar. Evlatlıktan reddedileceğini öğrenen Tayfun ve Duygu, babaannelerinin yanına gider.

Sadece Kasırga üyeleri değil, diğer öğretmenler ve Mavi Ay da olanlar karşısında büyük üzüntü duyar. Mavi Ay, Duygu ve Tayfun’a destek olmak için bir plan düşünür ve Kasırga’nın kulüp odasına gider. Ancak Kasırga’nın desteği olmadan planı yürütmek mümkün değildir.




Son Güncelleme: 11.04.2021 17:56
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Tozkoparan İskenderin Yeni BölümüTozkoparan İskender 18. Bölüm FragmanıTRT1Çağla Efe AkDefne Ersen
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