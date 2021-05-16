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Tozkoparan İskender ne zaman yayınlanacak?

TRT'nin hem yetişkinlere hem çocuklara hitap eden dizisi Tozkoparan'ın ne zaman yayınlanmaya başlayacağı merak ediliyor. Çocuklar, Tozkoparan'ın yayınlanmasını bekliyor. Peki Tozkoparan İskender ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

16 Mayıs 2021 Pazar 18:22
Tozkoparan İskender ne zaman yayınlanacak?
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Çocukların ve yetişkinlerin severek izlediği dizi Tozkoparan İskender Pazar günü izleyicisi ile buluşacak. Tozkoparan bugün saat 17.30’da 23. bölümü ile ekranlarda olacak.

Dizinin kadrosunda bulunan isimler ise şu şekildedir:

Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen.

Tozkoparan İskender konusu

Çocuk yaşta iken rekorlara imza atan İskender, günümüze gelir. Hatta ve hatta arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına karşın çok güçlü ve olağanüstü yeteneklere sahiptir. Eğer şimdiki yıldan geçmişe dönemezse tarihin seyri değişecektir. Tozkoparan yok olacak ve kötüler galip gelecektir. Lakin onu tarihte olduğu gibi günümüzde de birçok sorun bekliyor. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçlerinin yanı sıra sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı işleri zorlaştırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmaz.


Son Güncelleme: 16.05.2021 18:22
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Anahtar Kelimeler:
TozkoparanIskenderDizi
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