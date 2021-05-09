İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? TRT 9 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?

Tozkoparan İskender 9 Mayıs Pazar günü TRT 1’de yayınlanacak. Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor sorusu merak ediliyor. 9 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak sorusu yanıtını buldu. Tozkoparan İskender 9 Mayıs Pazar günü yeni bölüm TRT 1’de…

09 Mayıs 2021 Pazar 12:45
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? TRT 9 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Tozkoparan İskender 23.bölümüyle izleyici karşına çıkıyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan dizide aksiyon ve macera kaldığı yerden devam ediyor.

Tozkoparan İskender hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Tozkoparan İskender dizisi her Pazar saat 16:00’da TRT 1’de yayınlanıyor. Sevilen dizisinin 23. yeni bölümü 9 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.

Tozkoparan İskender son bölümde ne oldu?

Güçlerini yeniden elde eden İskender, Salih ve Rüya ile güzel bir güne merhaba der. Kahvaltı için ekmek almaya giden İskender yolda birini fark eder. İki kez karşısına çıkan eşkıya Cengiz’i gören İskender peşine düşer. Rüya ve Salih İskender’in uzun süredir eve gelmemesinden şüphelenir ve onu aramaya gider. Mavi Ay takımı İskender’in nereye gittiği ve nerede olduğundan habersizdir.

İskender’in kayıp olduğu bir anda yayılır ve herkes onu aramaya koyulur. Cihangir’in İskender’i kaçırdığında şüphelenen Fikri, Salih’i de yanına alıp Giovanni’den bilgi almak için yanına gider. Bunlar yaşanırken İskender, izbe bir yerde Cengiz ve adamlarıyla karşı karşıyadır. Cengiz İskender’in zihgirini ele geçirir ve zihgirine bir şey olmasından korkan İskender teslim olur. Kaçmak için bir yol arayan İskender’in karşısına bu sırada tanıdık bir çıkar. Giovanni İskender’in karşısındaki kişidir.

Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

Başrollerinde Çağan Efe Ak ve Defne Ersen’in yer aldığı dizide bu ikiliye Mert Erdoğdu ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Tozkoparan İskender izle, yeni bölüm full HD olarak TRT 1 ekranlarından saat 16:00’da başlayacak.

TRT 1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Tozkoparan İskender 23.bölümüyle izleyici karşına çıkıyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan dizide aksiyon ve macera kaldığı yerden devam ediyor.

Tozkoparan İskender hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Tozkoparan İskender dizisi her Pazar saat 16:00’da TRT 1’de yayınlanıyor. Sevilen dizisinin 23. yeni bölümü 9 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.

Tozkoparan İskender son bölümde ne oldu?

Güçlerini yeniden elde eden İskender, Salih ve Rüya ile güzel bir güne merhaba der. Kahvaltı için ekmek almaya giden İskender yolda birini fark eder. İki kez karşısına çıkan eşkıya Cengiz’i gören İskender peşine düşer. Rüya ve Salih İskender’in uzun süredir eve gelmemesinden şüphelenir ve onu aramaya gider. Mavi Ay takımı İskender’in nereye gittiği ve nerede olduğundan habersizdir.

İskender’in kayıp olduğu bir anda yayılır ve herkes onu aramaya koyulur. Cihangir’in İskender’i kaçırdığında şüphelenen Fikri, Salih’i de yanına alıp Giovanni’den bilgi almak için yanına gider. Bunlar yaşanırken İskender, izbe bir yerde Cengiz ve adamlarıyla karşı karşıyadır. Cengiz İskender’in zihgirini ele geçirir ve zihgirine bir şey olmasından korkan İskender teslim olur. Kaçmak için bir yol arayan İskender’in karşısına bu sırada tanıdık bir çıkar. Giovanni İskender’in karşısındaki kişidir.

Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

Başrollerinde Çağan Efe Ak ve Defne Ersen’in yer aldığı dizide bu ikiliye Mert Erdoğdu ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Tozkoparan İskender izle, yeni bölüm full HD olarak TRT 1 ekranlarından saat 16:00’da başlayacak.

Tozkoparan İskender 23.bölüm tek parça HD izlemek için tıklayınız.

 





Son Güncelleme: 09.05.2021 12:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni BölümTrt 1Tozkoparan Iskender
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?

Popüler Haberler

Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 110.bölüm tek parça izle!
Maraşlı 17. bölüm izle ATV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Exxen Yavuz'un konusu ve oyuncu kadrosu
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Kağıt Ev 4. bölüm full izle tek parça! Star TV
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm full izle tek parça! TRT 1
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Arefe günü mesajları; dualı, hadisli, resimli, kısa ve uzun Arefe günü sözleri
Çukur Nedim öldü mü? İlkay Akdağlı diziden ayrıldı mı?
TV yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Yazılım okulları nedir? Yazılım okuluna nasıl başvurulur? Yazılım okulu başvuru şartları ve eğitim süreci
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
TV8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
En Şık Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Masumlar Apartmanı Barış karakteri kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler
Doğum parası hangi bankadan alınır? 2021 doğum parası hesaplama
Şekerbank tarım kredisi özellikleri nelerdir? 2021 Şekerbank tarım kredisi kampanyası
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Mayıs 2021 Salı
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.