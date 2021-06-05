İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor TRT 5 Haziran Cumartesi Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?

Tozkoparan İskender 5 Haziran Cumartesi günü TRT 1’de yayınlanacak. Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor sorusu merak ediliyor. 5 Haziran Cumartesi Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak sorusu yanıtını buldu. Tozkoparan İskender 5 Haziran Cumartesi günü yeni bölüm TRT 1’de…

05 Haziran 2021 Cumartesi 12:27
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor TRT 5 Haziran Cumartesi Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Tozkoparan İskender 5 Haziran Cumartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Tozkoparan İskender 5 Haziran Cumartesi günü saat 20:00’de 26.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Teşkilat her hafta Pazar günü yayınlansa da 26’ıncı sezon finali bölümüyle Cumartesi günü saat 20:00’de full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

Başrollerinde Çağan Efe Ak ve Defne Ersen’in yer aldığı dizide bu ikiliye Mert Erdoğdu ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Tozkoparan İskender izle, yeni bölüm full HD olarak TRT 1 ekranlarından saat 20:00’de başlayacak.

Tozkoparan İskender 26.bölüm özeti

İskender’in Rüya’yı kurtarmasının ardından gerçekler ortaya çıkacak. Rüya sonunda Tozkoparan İskender’in günümüze zaman yolculuğuyla geldiğine inanacak. Rüya, öğrendiği bu bilginin şokunu atlatamadan bir başka acı ile yüzleşecek. İskender bu zaman ait değildir ve zaman makinesi hazır olduğunda kendi dönemine gidecektir. Mavi Ay, İskender ile bir daha görüşmemek üzere yollarını ayıracaklarını düşünmez. Okullar arası tunuvaya İskender katılmak zorunda kalacakları için üzgündür.

Kasırga takımı ise tunuvada TAYGU Koleji’ni Mavi Ay’ın temsil edecek olmasını istemez. Giovanni zaman makinesiyle yolculuğun yakın olduğunu anlar ve kendi zamanına gitmeden önce Kasırga’ya son bir hile planı hazırlar. Bu hile Mavi Ay’ın tunuvada rezil olmasıdır. İskender’in gitmemesi için elinden geleni yapan Rüya, tarihte bazı şeylerin değiştiğini fark eder. İskender’in zihgirinden babasının çizdiği ağaç sembolünün silinmesinin ardından tarih kitapları da artık İskender’i bir hain olarak görmektedir.

Tozkoparan İskender son bölümde ne oldu?

Fikri ve Salih taşın yerini öğrenip Vecihi’nin peşine düşer. Bir yandan da Giovanni eskiciyi takip ederek taşın izini sürmektedir. Birlikte hazırladıkları tarih ödevinin sunumu için aralarındaki sorunu bir kenara bırakan Mavi Ay ve Kasırga takımları yeniden dostluk kurmaya başlar.

İskender dosyayı incelerken doğduğu köyü, annesinin ve babasının isimlerinin değiştiğini ayrıca kendisini de kıvırcık saçlı yeşil gözlü bir çocuk olarak anlatıldığı görür. İskender tarihten silinmekte olup onun yerine bir başkasının geçtiğini anlar.

Tozkoparan İskender 26.bölüm tek parça HD izlemek için tıklayınız.

Tozkoparan İskender hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Tozkoparan İskender dizisi 26.sezon finaliyle 5 Haziran Cumartesi günü saat 20:00’de TRT 1’de yayınlanıyor. Sevilen dizisinin 26. yeni bölümü 5 Haziran Cumartesi günü saat 20:00’de TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.

Tozkoparan İskender konusu

Küçük yaşlarda rekorlara imza atan süper kahraman İskender günümüze geliyor. Bu süreçte İskender’e Salih ve Fikri hocaları eşlik ederken, İskender’in en büyük düşmanı Giovanni’de günümüze İskender ile birlikte geliyor.

12 yaşında olmasına karşın süper yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılına gelir ve yaşadığı döneme geri dönemezse tarihin akışı değişecektir. Günümüze bir şekilde gelen İskender bir yandan kendi dönemine geri dönmeye çalışırken bir yandan da günümüzde onu bekleyen sorunlarla uğraşmaktadır. Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası ekip Kasırga takımı ile İskender’in takımı Mavi Ay sık sık karşı karşıya geliyor.

Tozkoparan İskender oyuncu kadrosu

Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan gibi sevimli isimler yer alıyor. Çocuk oyunculara dizide Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu gibi tecrübeli ve sevilen oyuncular eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 05.06.2021 12:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeni BölümTrt 1Tozkoparan Iskender
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor TRT 5 Haziran Cumartesi Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışında ne var?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
6 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Haziran Pazar at yarışı programı
5 Haziran 2021 Cumartesi günü Kanal D yayın akışı
TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
5 Haziran 2021 Cumartesi günü Star TV yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışında ne var?
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek neye işaret eder?
Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Anneler 160. bölüm fragmanı ve 4 Haziran 2021 Cuma özeti TRT 1
Evde bakım maaşı şartları 2021 yılı için nelerdir?
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm izle ATV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Kırmızı Oda 41. bölüm fragmanı yayında! Kırmızı Oda 41. yeni bölümde neler olacak?
Arka Sokaklar 593. bölüm fragman izle - Arka Sokaklar 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?
PTT Kart numarası nerede yazar? Hesap numarası kartın hangi kısmında yer alır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.