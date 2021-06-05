Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor TRT 5 Haziran Cumartesi Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Tozkoparan İskender 5 Haziran Cumartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Tozkoparan İskender 5 Haziran Cumartesi günü saat 20:00’de 26.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Teşkilat her hafta Pazar günü yayınlansa da 26’ıncı sezon finali bölümüyle Cumartesi günü saat 20:00’de full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

Başrollerinde Çağan Efe Ak ve Defne Ersen’in yer aldığı dizide bu ikiliye Mert Erdoğdu ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Tozkoparan İskender izle, yeni bölüm full HD olarak TRT 1 ekranlarından saat 20:00’de başlayacak.

Tozkoparan İskender 26.bölüm özeti

İskender’in Rüya’yı kurtarmasının ardından gerçekler ortaya çıkacak. Rüya sonunda Tozkoparan İskender’in günümüze zaman yolculuğuyla geldiğine inanacak. Rüya, öğrendiği bu bilginin şokunu atlatamadan bir başka acı ile yüzleşecek. İskender bu zaman ait değildir ve zaman makinesi hazır olduğunda kendi dönemine gidecektir. Mavi Ay, İskender ile bir daha görüşmemek üzere yollarını ayıracaklarını düşünmez. Okullar arası tunuvaya İskender katılmak zorunda kalacakları için üzgündür.

Kasırga takımı ise tunuvada TAYGU Koleji’ni Mavi Ay’ın temsil edecek olmasını istemez. Giovanni zaman makinesiyle yolculuğun yakın olduğunu anlar ve kendi zamanına gitmeden önce Kasırga’ya son bir hile planı hazırlar. Bu hile Mavi Ay’ın tunuvada rezil olmasıdır. İskender’in gitmemesi için elinden geleni yapan Rüya, tarihte bazı şeylerin değiştiğini fark eder. İskender’in zihgirinden babasının çizdiği ağaç sembolünün silinmesinin ardından tarih kitapları da artık İskender’i bir hain olarak görmektedir.

Tozkoparan İskender son bölümde ne oldu?

Fikri ve Salih taşın yerini öğrenip Vecihi’nin peşine düşer. Bir yandan da Giovanni eskiciyi takip ederek taşın izini sürmektedir. Birlikte hazırladıkları tarih ödevinin sunumu için aralarındaki sorunu bir kenara bırakan Mavi Ay ve Kasırga takımları yeniden dostluk kurmaya başlar.

İskender dosyayı incelerken doğduğu köyü, annesinin ve babasının isimlerinin değiştiğini ayrıca kendisini de kıvırcık saçlı yeşil gözlü bir çocuk olarak anlatıldığı görür. İskender tarihten silinmekte olup onun yerine bir başkasının geçtiğini anlar.

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Tozkoparan İskender hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Tozkoparan İskender dizisi 26.sezon finaliyle 5 Haziran Cumartesi günü saat 20:00’de TRT 1’de yayınlanıyor. Sevilen dizisinin 26. yeni bölümü 5 Haziran Cumartesi günü saat 20:00’de TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.

Tozkoparan İskender konusu

Küçük yaşlarda rekorlara imza atan süper kahraman İskender günümüze geliyor. Bu süreçte İskender’e Salih ve Fikri hocaları eşlik ederken, İskender’in en büyük düşmanı Giovanni’de günümüze İskender ile birlikte geliyor.

12 yaşında olmasına karşın süper yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılına gelir ve yaşadığı döneme geri dönemezse tarihin akışı değişecektir. Günümüze bir şekilde gelen İskender bir yandan kendi dönemine geri dönmeye çalışırken bir yandan da günümüzde onu bekleyen sorunlarla uğraşmaktadır. Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası ekip Kasırga takımı ile İskender’in takımı Mavi Ay sık sık karşı karşıya geliyor.

Tozkoparan İskender oyuncu kadrosu

Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan gibi sevimli isimler yer alıyor. Çocuk oyunculara dizide Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu gibi tecrübeli ve sevilen oyuncular eşlik ediyor.