Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? TRT 25 Nisan Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?

Her bölümü heyecanla beklenen Tozkoparan İskender’in bu haftaki bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak?

Tozkoparan İskender’in bu haftaki bölümü 25 Nisan 2021 Pazar saat 16.00’da ekranlara gelecek.

Tozkoparan İskender 19. bölümde neler oldu?

Giovanni’nin Tayfun ile Duygu’nun anne babasıyla ilgili dedikoduyu Mavi Ay’ın çıkardığını söylemesi üzerine Kasırga üyelerinin aklı karışmıştır. Mavi Ay sayesinde anne babaları ile aralarını düzelten Tayfun ve Duygu, Giovanni’ye inanmak istemese de şüphe duymaya başlamışlardır. Kasırga dedikoduyu çıkaran kişiyi bulmak için harekete geçer. Kasırga ile Mavi Ay’ın araları düzelse de Kasırga’ya hala güvenmemektedir. Mavi Ay’ı endişelendiren ise İskender’in yaşadıkları olur. Ağır bir saksıyı kaldırmak isteyen İskender başarılı olamayınca durumu arkadaşlarına anlatır. İskender’in süper güçlerinin kaybolduğunu gören Mavi Ay, neler olduğunu anlamaya çalışır. İskender’e güçlerini geri kazandırmak istese de bu konuda başarılı olamaz. İskender’in artık süper güçleri yoktur. Mavi Ay ve Kasırga okçuluk müsabakasında süper güçlerini kaybeden İskender’in yapacağı atışı beklemektedir.