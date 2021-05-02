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Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? TRT 2 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?

Tozkoparan İskender 2 Mayıs Pazar günü TRT 1’de yayınlanacak. Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor sorusu merak ediliyor. 2 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak sorusu yanıtını buldu. Tozkoparan İskender 2 Mayıs Pazar günü yeni bölüm TRT 1’de…

02 Mayıs 2021 Pazar 14:15
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? TRT 2 Mayıs Pazar Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
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TRT 1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Tozkoparan İskender 21.bölümüyle izleyici karşına çıkıyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan dizide aksiyon ve macera kaldığı yerden devam ediyor.

Tozkoparan İskender hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Tozkoparan İskender dizisi her Pazar saat 16:00’da TRT 1’de yayınlanıyor. Sevilen dizisinin 21. yeni bölümü 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.

Tozkoparan İskender son bölümde ne oldu?

Güçlerini yeniden elde eden İskender, Salih ve Rüya ile güzel bir güne merhaba der. Kahvaltı için ekmek almaya giden İskender yolda birini fark eder. İki kez karşısına çıkan eşkıya Cengiz’i gören İskender peşine düşer. Rüya ve Salih İskender’in uzun süredir eve gelmemesinden şüphelenir ve onu aramaya gider. Mavi Ay takımı İskender’in nereye gittiği ve nerede olduğundan habersizdir.

İskender’in kayıp olduğu bir anda yayılır ve herkes onu aramaya koyulur. Cihangir’in İskender’i kaçırdığında şüphelenen Fikri, Salih’i de yanına alıp Giovanni’den bilgi almak için yanına gider. Bunlar yaşanırken İskender, izbe bir yerde Cengiz ve adamlarıyla karşı karşıyadır. Cengiz İskender’in zihgirini ele geçirir ve zihgirine bir şey olmasından korkan İskender teslim olur. Kaçmak için bir yol arayan İskender’in karşısına bu sırada tanıdık bir çıkar. Giovanni İskender’in karşısındaki kişidir.

Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

Başrollerinde Çağan Efe Ak ve Defne Ersen’in yer aldığı dizide bu ikiliye Mert Erdoğdu ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Tozkoparan İskender izle, yeni bölüm full HD olarak TRT 1 ekranlarından saat 16:00’da başlayacak.

Tozkoparan İskender 21.bölüm tek parça HD izlemek için tıklayınız.

TRT 1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Tozkoparan İskender 21.bölümüyle izleyici karşına çıkıyor. Her bölümü büyük heyecana sahne olan dizide aksiyon ve macera kaldığı yerden devam ediyor.

Tozkoparan İskender hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Tozkoparan İskender dizisi her Pazar saat 16:00’da TRT 1’de yayınlanıyor. Sevilen dizisinin 21. yeni bölümü 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak.

Tozkoparan İskender son bölümde ne oldu?

Güçlerini yeniden elde eden İskender, Salih ve Rüya ile güzel bir güne merhaba der. Kahvaltı için ekmek almaya giden İskender yolda birini fark eder. İki kez karşısına çıkan eşkıya Cengiz’i gören İskender peşine düşer. Rüya ve Salih İskender’in uzun süredir eve gelmemesinden şüphelenir ve onu aramaya gider. Mavi Ay takımı İskender’in nereye gittiği ve nerede olduğundan habersizdir.

İskender’in kayıp olduğu bir anda yayılır ve herkes onu aramaya koyulur. Cihangir’in İskender’i kaçırdığında şüphelenen Fikri, Salih’i de yanına alıp Giovanni’den bilgi almak için yanına gider. Bunlar yaşanırken İskender, izbe bir yerde Cengiz ve adamlarıyla karşı karşıyadır. Cengiz İskender’in zihgirini ele geçirir ve zihgirine bir şey olmasından korkan İskender teslim olur. Kaçmak için bir yol arayan İskender’in karşısına bu sırada tanıdık bir çıkar. Giovanni İskender’in karşısındaki kişidir.

Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

Başrollerinde Çağan Efe Ak ve Defne Ersen’in yer aldığı dizide bu ikiliye Mert Erdoğdu ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Tozkoparan İskender izle, yeni bölüm full HD olarak TRT 1 ekranlarından saat 16:00’da başlayacak.

Tozkoparan İskender 21.bölüm tek parça HD izlemek için tıklayınız.

 





Son Güncelleme: 02.05.2021 14:15
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Tozkoparan IskenderTrt 1Yeni Bölüm
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