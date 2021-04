Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor? 4 Nisan Pazar Tozkoparan İskender yayın saati

Tozkoparan İskender’in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken dizinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Her bölümü merak ile beklenen Tozkoparan İskender’in 17. bölümünde yine nefesler tutulacak gibi duruyor. Yeni bölümde, İskender sırra kadem basan Sinan’ı bulabilmek için harekete geçecek. Peki, İskender Sinan’ı geri getirebilmek için babası Nevzat’ı ikna etmeyi başaracak mı? Merak edilen bütün soruların yanıtı bugün ekranlara gelecek yeni bölümde olacak. Peki, Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman başlayacak?

4 Nisan Pazar Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Tozkoparan İskender bugün saat kaçta başlayacak?

Tozkoparan İskender 17. Bölümde neler yaşanıyor?

Macera, tarih ve komedi türünde olan TRT 1’in büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Tozkoparan İskender’in yeni bölümü için geri sayım başladı. İlk defa 2 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan dizinin oldukça geniş bir izleyici kitlesi oluşmaya başladı. Diziyi sevenlerin heyecan ile beklediği yeni bölümü için geri sayım sürerken Tozkoparan İskender dizisinin yeni bölümü 4 Nisan Pazar günü dizi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Tozkoparan İskender’in yeni bölümü bugün (4 Nisan Pazar) günü saat 17:30’da izleyici ile buluşacak.

Nevzat’ın Sinan’ı alarak Temrenli’den gitmek istemesi Mavi Ay’ın moralini bozuyor. Okçuluk karşılaşması sonrasında Sinan da sırra kadem basıyor. Mavi Ay her tarafta Sinan’ı aramasına rağmen onu bulmayı başaramaz. İskender, arkadaşlarına Sinan’ı geri getireceği konusunda söz verir. Geçmişten günümüze geldiğinden dolayı Kuzgunlar’ın tekrardan ortaya çıkmasına kendisinin neden olduğu düşüncesinde olan İskender, Sinan’ı sonucu ne olursa olsun bulmaya kararlıdır. Kasırga ise okçuluk karşılaşmasında galip gelmenin verdiği sevinç ile her yerde herkese hava atmaya başlar. Giovanni ile beraber canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay’ı nasıl yendikleri ile ilgili olan her şeyi kendi açılarından abartıp anlatmaya başlar. Diğer taraftan Refika, sınıfta bir kopya kağıda bulması üzerine Türkçe sınavında kopya çekenin kim olduğunu ortaya çıkarmak adına harekete koyulur. Elif, kopya çekmiş olan kişinin kendisini olduğunu Refika’ya itiraf eder ve kendisine verilecek ceza ile yüzleşmek adına disiplin kurulunun karşısına geçer. İskender de süper yetenekleri sayesinde Sinan’ın yerini bulmayı başarır fakat Sinan’ı yeniden getirmek düşündüğü kadar basit olmaz. Sinan’ın babası Nevzat, oğlunu korumak adını Temrenli’den ayrılma konusunda oldukça kararlı görünür.

Kasırga canlı yayında galibiyetleri hakkında neler söyleyecek? İskender ortalıktan kaybolan Sinan’a nasıl ulaşacak? Kopya çektiğini söyleyen Elif’i neler beklemekte? Sinan Temrenli’den ayrılacak mı? İskender, Sinan’ı tekrardan getirmek için Nevzat’ı ikna etmeyi başaracak mı? Hepsinin cevabı Tozkoparan İskender’in yeni bölümünde!