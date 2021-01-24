Tozkoparan İskender kimdir, gerçek mi? Tozkoparan ne demektir?

Tozkoparan İskender, savaş ve okçuluk tarihinde en iyi okçulardan(kemankeş) birisidir. Anlatılara göre, günlerden birinde Okmeydanı’nda eline aldığı yeni bir yayın kabzasını şevkle tutmuş ve şevkinden dolayı kabzanın kaplandığı kayın ağacının kabuğundaki tozlar parmaklarına yapışmış. Hal böyle olunca tozlar yerinden kopmuş.

Tozkoparan İskender kim, tarihteki önemi ne?

Tozkoparan İskender, Türk tarihinde yaşamış bir okçudur. Türk tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kemankeşlerinden birisidir. Tozkoparan İskender’in yaşamı tam olarak bilinmemektedir. İskender Bey’in “Tozkoparan” lakabını alması ise; rivayete göre, okçuluk taliminde İskender Bey, yayın toz olarak adlandırılan yerini koparmıştır. Bunu görmüş olan Yıldırımlı Baba ise bu duruma “Bu pehlivan toz koparan!” demiş. Tozkoparanın kuvveti ile ilgili birçok efsane bulunuyor. Kendisi Yavuz Sultan Selim tarafından yapılan İran ve Mısır seferlerinde boy göstermiştir.

Tozkoparan İskender’in elde ettiği rekorlar

Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok ilinde 10 farklı rekora imza atmıştır. İmza attığı bu rekorlar ise kimse tarafından bir türlü geçilememiştir. Tozkoparan İskender’in en uzun rekoru ise, Soğuk ve kuru rüzgar havasında atılan Akrurı Menzili’nde 1281, 5 gezle kırılmıştır. 846 ve 848 metre civarında hesaplaması bulunan bu mesafe ayrıca bir dünya rekorudur.

Taşın bugün konulduğu yer orijinal yeri olmamaktadır; taşın yok olmaması için taşınmıştır. Üzerinde yazan tarih, Tozkoparan İskender öldükten sonra; Tozkoparan’ın kayıp olan taşlarının yerine dikilmiş hedeflerden birisi olduğu düşünülmektedir. Çünkü Tozkoparan’ın hangi yılda öldüğü tam bilinmese de, bu tarihlere kadar yaşamadığı bilinmektedir. Bir diğer olasılık ise, aynı lakabı taşımakta olan birinin, yani Kanuni döneminin kemankeşlerinden birisi olan Tozkoparan Ahmed Ağa’nın olmasıdır.

Tozkoparan İskender’in yiğitlikleri ile ilgili birçok menkıbe anlatılmaktadır. Meydanda çalışmaktayken, geceleri uyurken sol kolunun üzerine yatmasın diye yanına iki adet nöbetçinin verildiği bu öykülerden birisidir.

Kulaksız Çeşmesi ile Haliç Polis Merkezi’nin ortasında ve Kasımpaşa Kulaksız Okspor Deneği Lokali’nin önünde yer alan, Tozkoparan İskender’in olduğu söylenen nişan taşının celi sülüsle kaleme alınan kitabesi:

*Yıl 957 (Milâdi takvime göre 1550),

*Sâhib- ül menzil fil-l meydân (Yer),

*Ellezi ismuhu Tozkoparan(Sahibinin adı Tozkoparan),

Tozkoparan dizisinin konusu nedir?

Hayatının çoğu alanında sorunları bulunan 10 yaşındaki bir çocuğun, okçuluk sporu ile tanışmasından sonra yepyeni arkadaşlarının bulunması ve tüm hayatının baştan aşağıya değişmesi konu alınacak.

Tozkoparan dizisinin oyuncu kadrosu

Tozkoparan Mete rolünde Özgür Ege Nalcı

Çocuk oyuncu 2006 senesinde dünyaya İstanbul/Gebze’de gözlerini açmıştır. Ege Nalcı dizilerin dışında reklamlarda da oynamıştır. Kendisi; Muhteşem Yüzyıl, Tatar Ramazan ve Kaçak gibi sevilen dizilerde yer almıştır. Denizbank reklamında ekranlara Cuma’nın oğlu olan Cumartesi olarak gelmiştir.

Oyuncunun canlandıracağı karakter ise Mete’dir. Mete bulunduğu yere yeni taşınmıştır ve kendisinin akciğer hastalığı bulunmaktadır.

Cihan karakterini canlandıran, Burak Kut:

1973 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu 2021 yılı itibari ile 45 yaşının içindedir. Burak Mut pop müzik ve opera sanatçısı olarak bilinmektedir. Son zamanlarda ise oyuncu birden fazla ekran yapımlarında oyuncu olarak ekranlara gelmiştir. Yalnızca oyuncu ve şarkıcı olmayan Kut, aynı zamanda söz yazarıdır. Oyuncu Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur. 2016 senesinin sevilen yarışması O Ses Çocuklar yarışmasında jüri olmuştur. Son dönemde ise Günebakan, Adı Mutluluk ve Buyur Burdan bak gibi dizilerle izleyiciler ile buluşmuştur.

Oyuncunun dizideki rolü ise Mete’nin babasıdır. Yeni taşınacakları yere okulun müdürü olarak tahini çıkmıştır. Mete’ye bulaşılmaması için elinden geleni yapmakta olan bir baba olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sedef karakterine hayat verecek olan, Burcu Altın:

1984 senesinin Eylül 13’ünde dünyaya gözlerini İstanbul’da açmıştır ve 2021 senesi itibari ile 34 yaşındadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sahne ve Görüntü Sanatları üzerine eğitim almış ve bölümünü başarı ile bitirerek mezun olmuştur. Oyuncunun ekranlara geldiği son dizi ise Kaçur Kurası’dır. Beni Böyle Sev adlı dizi ile kendini kanıtlamış ve birçok izleyicinin beğenisini almıştır. Güzel oyuncunun ilk kamera karşısı ciddi deneyimi ise Öğretmen Kemal adlı yapımdır. Oyuncunun yıldız basamaklarını hızla tırmanmasını sağlayan performansı ise Beni Böyle Sev adlı dizisinde canlandırdığı Reyhan karakteriyle olmuştur. Star TV ekranlarında yayınlanan Eğlendirme Dairesi adlı programda da oyunculuk sergileyen Burcu Altın, yine kendini kanıtlarken bir yandan da ne kadar komik bir oyuncu olabileceğini izleyiciye sunmuştu. Kaçın Kurası(2016) adlı yapımda önemli bir rolü bulunan oyuncu maalesef dizi tutmayınca hayal kırıklığına uğramıştır.

Burcu Altın dizide karakterlerden; Mete’nin annesi Sedef’e hayat verecektir. Sedef’te bir öğretmendir ve oğlunun başına bir şey gelmesinden çok korkan bir annedir.

Yasemin karakterine hayat verecek oyuncu; Helin Melike Çal

Helin Melike Çal en son ekranlara Adı Zehra adlı dizide canlandırdığı küçük Hande ile gelmiştir. Daha öncesinde ise Küçük Gelin adlı dizideki Elif karakterine hayat vermiş ve 3 sezon boyunca aynı karakteri oynamıştır.

Helin Melike Çal dizide Yasemin adlı karakteri canlandıracaktır. Yasemin sınavlara hazırlanan Mete’nin ablasıdır. Yeni evlerinden ise hiç memnun değildir.

Salih karakterine hayat verecek olan, Yusuf Gökhan Atalay:

1974 senesinin Mayısıs 23’ünde Ankara’da doğmuştur. Atalay, 2021 senesi itibari ile 44 yaşının içerisindedir. Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun olmuştur. Oyuncunun son olarak ekranlara geldiği dizi İsimsizler dizisidir. Lise Devriyesi, Diriliş: Ertuğrul ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu adlı dizilerde oyunculuk sergilemiştir. Oyuncunun en akılda kalıcı rolü ise Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Şahabettin karakteridir.

Dizide canlandıracağı Salih karakteri; geleneksel okçuluk ile uğraşmıştır lakin bir zaman sonra okçuluk işini bırakmış ve insanlardan uzaklaşmıştır. Bir ormana gizlenen Salih eski bir kemankeştir.

Can karakterini oynayacak olan, Fatih Yılmaz

Fatih Yılmaz piyasaya çıkan yeni bir çocuk oyuncudur. Çocuk oyuncunun yapacağı ilk oyunculuk performansı ise Tozkoparan adlı dizi ile olacaktır.

Can karakteri Sinan’ın sağ kolu, birinci adamıdır. Çok konuşmayan biridir.

Arda karakterine hayat verecek olan, Deniz Erayvaz

Düğün Denek ve Ailecek Şaşkınız adlı sinema filmlerinde oyunculuk performansı sergilemiştir.

Arda hırslı değildir ama çok zekidir. Kazanmanın ise akıllılara mahsus olduğunu düşünür.

Merve rolünde Alara Kardak

Akbank tarafından yapılan 23 Nisan reklamında oyunculuk sergilemiştir.

Merve karakteri Mete’nin gittiği okuldaki en popüler kızdır.

Sinan karakterini canlandıran Yağız Kılınç

Leyla Şirin ajansın bünyesinde oyunculuk sergilemekte olan Yağız Kılınç, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde oyunculuk sergilemiştir. Klavye Delikanlıları adlı filmde de rol alan oyuncu en son Yaktın Beni adlı sinema yapımında bulunmuştur. Kendisi 6 Mart tarihinde dünyaya gelmiştir.

Elif karakterini canlandıran Leyla Kırşan

Layla Şirin ajansın bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Oyuncunun ilk kez rol aldığı dizi Adı Efsane adlı yapımdır. Daha sonrasında ekranlara Payitaht dizisi ile gelmiştir. Leyla Kırşan Payitaht dizisinde Şadiye Sultan karakterini canlandırmıştır.

Elif bitki ve hayvanları merakla izleyin bir kızdır. Tatlılığı ile çok sevimli bir çocuktur.

Burak karakterini canlandıracak Demir Saygı

Kerem karakterini canlandıracak Doruk Kaan Aslan

Sezgin hocayı canlandıracak Emre Şen;

Sezgin hoca okuldaki okçuluk takımının hocası olarak biliniyor. Kendisi komiktir ve becerisiz biridir.

Dilara Akın Yazıcı, Mehpara karakterine hayat verecek

Mehpara karakteri Sinan’ın bakıcılığını yapmaktadır. Kendisi Nevzat beyin de ev hizmetçisidir.

Selina Gebeş

Yine Leyla Şirin ajansın oyuncusudur. Tozkoparan dizisi ile ekranlara merhaba diyecek olan Selina Gebeş daha öncesinde Penti Çorap reklamlarında oynamıştır.

Destan karakterine hayat verecek olan Hira Mert Yüce

Oyuncunun en son yer aldığı yapım Cennet’in Gözyaşları adlı dizidir. İlk deneyimi yine Cennet’in Gözyaşları adlı yapım ile olmuştur. Leyla Şirin Ajans’ın Ankara şubesi adı altında görev alan bir oyuncudur. Tozkoparan dizisi oyuncunun tanınması için çok büyük önem teşkil etmektedir.

Destan karakteri Mete’nin okçuluk tunuvasındaki baş rakibidir.

İlker Çoşkun

Seda Çavdar

Berke Karakteri ile Ebubekir Öztürk.

Tozkoparan oyuncu kadrosuna yeni katılanlar

Arkeolog Kaya rolünde Burak Satıbol

Dünyaya 1979 senesinde Bursa’da gözlerini açan Burak Satıbol şuan 39 yaşının içerisindedir. Kendisi Ankara Üniversitesi’nin Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk eğitimini Bursa Devlet Tiyatrosunda açılmış olan oyunculuk kurslarından almıştır. 2001 sensinde Mahşeri Cümüş Tiyatro topluluğunu kurmuştur. Televizyon alanında ilk dizisi ise 24 Saat dizisiyle gerçekleşmiştir. Fox TV ekranlarına gelen Anında Görüntü Show’da da yer almıştır. Burak Satıbol Düğün Denek ve Organizasyon Bizim İşimiz adlı sinema filmlerinde de yer almıştır.

İrem Deniz Morkoç, Özge karakterine hayat verecek;

İrem Deniz Markoç, Elif adlı dizide yer almış çocuk oyuncudur. Yirmidokuzbir adlı ajansın menajerliğini yaptığı oyuncu, Mayısıs 2010 doğumludur ve şuanda 9 yaşının içindedir. Oyuncunun yer aldığı diğer yapımlar; Kurt Seyit ve Şura, Kertenkele ve Küçük Ağa adlı dizilerdir.

Fikri Parlak rolünde Burak Alkaş

1983 senesinde İzmir’de dünyaya gelen Burak Alkaş 36 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro eğitimlerini başarı ile tamamlamıştır. Yeşil Deniz adlı yapımda Cemil karakteri ile izleyicisinin beğenisini toplamıştır. Pis Yedili adlı dizide canlandırdığı Orço karakteriyle komedi dalında başarılı bir oyuncu olduğunu göstermiştir.

Yasemin Balık

1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Show TV ekranlarına gelen Pusat adlı diziyle ünlenmiş olan oyuncu, 2007 senesinde yapılan Fikrimin İnce Gülü adlı yapımda da yer almıştır ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır.

Ayşe Kökçü

Ayşe Kökçü’nün en son ekranlara geldiği yapımlar Kardeş Payı ve Şevkat Yerimdar gibi dizilerdir. Senelerin tiyatro deneyimini barındıran oyuncu, 21 Mayısıs 1955 yılında doğmuştur. Deneyimli sanatçı İstanbul Kuzguncukludur.

Cemal Hünal

2 Ekim 1976 senesinde doğmuştur ve şuan 43 yaşının içindedir. Üniversite eğitimlerini yurt dışında alan oyuncu, oyunculuk eğitimlerini de Amerika’da almıştır ve birçok Amerikan yapımlı kısa filmde oynamıştır. Çağan Irmak tarafından yapılan Issız Adam filmi ile birçok kişinin beğenisini kazanan oyuncu en son Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekranlara gelmiştir.

Mert Kabaca

Çocuk oyuncu Selimiye Spor klübünde yer alan bir futbolcudur. Aynı anda modellik ve oyunculuk yapıyor.