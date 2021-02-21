Tozkoparan İskender hangi okulda çekiliyor? Tozkoparan İskender çekimlerin yapıldığı Taygu Koleji nerede, gerçek adı ne?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam eden Tozkoparan İskender dizisinin çekim yerlerinden birisi olan okulun neresi olduğu ve dizinin nerede çekildiği herkes tarafından merakla araştırılıyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender’in çekildiği okul olan Taygu Koleji herkesin merak konusu oldu. Dizideki Taygu Koleji adında bir okulda eğitim gören çocukların gerek okulları gerekse yaşam çevreleri izleyiciler tarafından çok beğenildi. Bunun ardından izleyiciler Tozkoparan İskender dizisinin nerede çekildiğini ve Taygu Koleji’nin nerede olduğunu araştırıyor. TRT 1 ekranlarında Pazar günlerinde saat 17:30’da yayınlanan Tozkoparan dizisinin nerede çekildiği ve Taygu Koleji’nin nerede olduğu izleyicilerin merak konusu haline geldi.

Tozkoparan İskender dizisi hangi ilde çekiliyor?

Tozkoparan İskender dizisi çekimleri, dizinin ilk versiyonu olan Tozkoparan da olduğu gibi Temrenli civarında çekiliyor. Tozkoparan İskender dizisinde çekimlerin yapıldığı orman İstanbul Beykoz'da.

Tozkoparan İskender’in çekildiği Taygu Koleji nerede, gerçek ismi ne?

Tozkoparan İskender dizisindeki çekim yerlerinden birisi olan Taygu Koleji gerçekte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Maltepe ilçesinde yer alan Şehit Mustafa Kaymakçı Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi’dir. Taygu Koleji gerçek adıyla Şehit Mustafa Kaymakçı Erkek A.İ.H. Lisesi Maltepe Kiptaş konutlarında yer alıyor.