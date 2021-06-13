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Tozkoparan İskender dizisinin çekildiği yer hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor?

Tozkoparan İskender dizisinin çekildiği yer hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor? ile ilgili yeni ayrıntılar 13 Haziran 2021 Pazar tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 13 Haziran 2021 gününe ait Tozkoparan İskender dizisinin çekildiği yer hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

13 Haziran 2021 Pazar 12:00
Tozkoparan İskender dizisinin çekildiği yer hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender merakla bekleniyor. Üçüncü sezonu merakla beklenen diziden ilk fragman yayınlanmış ve çok beğenilmişti.

Tozkoparan İskender nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Temrenli’de başladı. İskender İskender dizisinde Mavi Ay takımının gittikleri okul ise Temrenli ilkokulunun yıkılıp yerine yapılan okulda çekiliyor. Dizinin ormanlık sahneleri ise İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan ormanlık alanlarda çekiliyor.

Geçen sezonu Temrenli yakınlarında çekilen dizinin yeni sezondaki çekimleri İstanbul’daki bir özel okulda çekiliyor. Dizide geçen özel okulun adı ise Taygu Koleji olarak belirlendi.

Dizi setine geçtiğimiz sezonlarda misafir olarak vatandaşlar katılabiliyor ve izleyebiliyorlardı. Ancak pandemi nedeniyle dizinin çekimlerine kimse alınmıyor. Dizi ekibi bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor.


Son Güncelleme: 13.06.2021 12:00
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziTozkoparan Iskender
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