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Tozkoparan İskender dizisinin çekildiği ormanlık alanlar izleyicilerin beğenisini kazanıyor!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Tozkoparan İskender üçüncü sezonu ile yayınlanmaya hazırlanıyor. Dizinin çekildiği yeşil alanlar ise izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor...

18 Kasım 2020 Çarşamba 03:25
Tozkoparan İskender dizisinin çekildiği ormanlık alanlar izleyicilerin beğenisini kazanıyor!
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Tozkoparan ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 3. Sezonu ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Tozkoparan İskender dizisinin oyuncuları, teknik kadrosu ve çekim yerleri izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor.

Tozkoparan İskender Nerede Çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında 2 sezonu yayınlanan ve üçüncü sezonu ile izleyicilerin beğenisine sunulacak olan Tozkoparan İskender dizisi diğer pek çok dizi gibi İstanbul’da çekiliyor. Dizi dünyasının kalbi haline gelmiş olan İstanbul’un ormanlık alanı bol olan bölgelerinde çekimler gerçekleştiriliyor.


Dizinin çekimlerinin yapıldığı bölgeler izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanıyor. İstanbul gibi bir şehirde bu kadar güzel ormanlık alanların nerede olduğu merak ediliyor. Elde edilen bilgilere göre Tozkoparan dizisinde Beykoz yakınlarında yer alan ormanlık alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim vermekte olan bir okul kullanılıyor.

Fotoroman Film Yapım tarafından ortaya konan dizinin çekimleri Beykoz’da devam ederken, pandemi sürecinde alınması gereken tüm önlemlerin de alındığı ifade edilenler arasında yer alıyor. Dizinin çekimlerinin genellikle ormanlık arazilerde yapılıyor olması, oyuncuların kalabalık alanlardan nispeten uzak kalarak çekimleri yapmasına zemin hazırlıyor.



Son Güncelleme: 18.11.2020 03:25
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Tozkoparan Iskender
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