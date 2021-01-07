Tozkoparan İskender dizisi Rüya öğretmen kimdir? Sera Tokdemir kimdir?

Tozkoparan İskender Dizisindeki Rüya Öğretmen Karakterini Kim Canlandırıyor?

TRT ekranlarında yeni dizilerden birisi olan Tozkoparan İskender dizisi bugün yayın hayatına başladı. Dizide pek çok karakter herkesin dikkatlerini çekmeyi başardı. Dizideki Rüya öğretmen ise herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Rüya Öğretmen karakteri, Taygu Koleji’nin müdürüdür. Branşı ise Tarihtir. Öğrencilerini kendi çocuğu gibi sever ve hepsine ayı ayrı çok değer verir. Çok yumuşak yüzlü bir insan olan Rüya öğretmen, öğrencilerine karşı yapılan haksızlıklara ve adaletsizlikler karşısında adeta kaplan kesilir. Öğrencileri tarafından da çok sevilen bir öğretmendir.

Tozkoparan İskender dizisindeki Rüya öğretmen karakterini Sera Tokdemir canlandırmaktadır. Herkes Sera Tokdemir’in kim olduğunu kaç yaşında olduğunu ve hangi dizilerde yer aldığını merakla araştırıyor.

Sera Tokdemir Kimdir?

Sera Tokdemir, 11 Nisan 1981 yılında Mersinde doğmuştur. Eğitimini Özel Akdeniz Palmiye Kolejinden mezun olmuştur. Buradan mezun olmasının ardından Bilkent Üniversitesinde eğitim almıştır. Bir süre tiyatro ile ilgilenmesinin ardından kamera karşısına çıkma kararı alarak oyunculuk hayatına adım atmıştır. Tokdemir, pek çok dizi, sinema filmi ve reklam filmlerinde yer almıştır. Bunların yanında pek çok şarkı klibinde yer almıştır.

Sera Tokdemir’in Oynadığı Diziler Hangileri?

Herkes Sera Tokdemir’in hangi dizilerde rol aldığını araştırıyor.

Güzel oyuncunun yer aldığı diziler ise;

2009 – Aşk Geliyorum Demez – Şebnem (2009)

2009 – Ey Aşk Nerdesin (2009)

2009 – Kapalıçarşı (2009)

2009 – Melek İstanbul Çocukları (2009)

2010 – Ceren Kanıt (2010-2012)

2011 – Hayat Devam Ediyor (2011-2012)

2013 – Ece Ben de Özledim

2013 – Böyle Bitmesin(Selin)

2014 – Analı Oğullu

2014- Kertenkele

2020 – Tozkoparan İskender (Rüya)

Sera Tokdemir sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan birisidir. Sera Tokdemir’in İnstagram hesabı ise @tokdemirsera’dır. İnstagram hesabında 92 gönderisi ve 182 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Sera Tokdemir, 2003 yılında Beşiktaş’ta kaleci olan Göksel Gencer ile evlenmiştir. Ancak çiftimiz 6 yıl evli kaldıktan sonra yani 2009 yılında anlaşamayıp ayrılık kararı almışlardır. Sera Tokdemir’in eski eşi olan Göksel Gencer 24 Ocak 2019’da kalp krizi sonucu vefat etmiştir.