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Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 07.02.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 17:00
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender merakla bekleniyor. Üçüncü sezonu merakla beklenen diziden ilk fragman yayınlanmış ve çok beğenilmişti.

Tozkoparan İskender nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Temrenli’de başladı. İskender İskender dizisinde Mavi Ay takımının gittikleri okul ise Temrenli ilkokulunun yıkılıp yerine yapılan okulda çekiliyor. Dizinin ormanlık sahneleri ise İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan ormanlık alanlarda çekiliyor.

Geçen sezonu Temrenli yakınlarında çekilen dizinin yeni sezondaki çekimleri İstanbul’daki bir özel okulda çekiliyor. Dizide geçen özel okulun adı ise Taygu Koleji olarak belirlendi.

Dizi setine geçtiğimiz sezonlarda misafir olarak vatandaşlar katılabiliyor ve izleyebiliyorlardı. Ancak pandemi nedeniyle dizinin çekimlerine kimse alınmıyor. Dizi ekibi bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor.



Son Güncelleme: 07.02.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziTozkoparan Iskender
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