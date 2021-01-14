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Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri ve mekanları

Tozkoparan İskender dizisinin üçüncü sezonundan ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda çekim yerleri dikkat çekti. İzleyiciler Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor, dizi çekim yerleri ve mekanlarını araştırmaya başladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 01:02
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri ve mekanları
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender merakla bekleniyor. Üçüncü sezonu merakla beklenen diziden ilk fragman yayınlanmış ve çok beğenilmişti.

Tozkoparan İskender nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Temrenli’de başladı. İskender İskender dizisinde Mavi Ay takımının gittikleri okul ise Temrenli ilkokulunun yıkılıp yerine yapılan okulda çekiliyor. Dizinin ormanlık sahneleri ise İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan ormanlık alanlarda çekiliyor.

Geçen sezonu Temrenli yakınlarında çekilen dizinin yeni sezondaki çekimleri İstanbul’daki bir özel okulda çekiliyor. Dizide geçen özel okulun adı ise Taygu Koleji olarak belirlendi.

Dizi setine geçtiğimiz sezonlarda misafir olarak vatandaşlar katılabiliyor ve izleyebiliyorlardı. Ancak pandemi nedeniyle dizinin çekimlerine kimse alınmıyor. Dizi ekibi bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyor.



Son Güncelleme: 14.01.2021 01:02
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Anahtar Kelimeler:
Tozkoparan IskenderDiziTrt 1
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