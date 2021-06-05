İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti TRT 1

Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti TRT 1 Tozkoparan İskender son bölüm nefesleri kesti. Son bölümün ardından Tozkoparan İskender 27.yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti merak konusu oldu. Tozkoparan İskender 27.yeni bölümü yeni sezonda ekranlara gelecek. Tozkoparan İskender 26.bölümüyle sezon finali yapacak.

05 Haziran 2021 Cumartesi 12:28
Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti TRT 1
Takip Et:

Tozkoparan İskender 27.bölüm izle ile Pazar günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Tozkoparan İskender 27.bölüm yeni sezonda ekranlara gelecek. Sevilen dizi 26.bölümüyle sezon finali yaptı.  

Başrollerinde Çağan Efe AK, Tuana Naz Tiryaki ve Esat Polat Güler’in yer aldığı Tozkoparan İskender bu hafta yayınlanacak mı?

Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı

Tozkoparan İskender 27.bölüm yeni sezonda TRT 1’de yayınlanacak. Heyecan ve maceranın bir an olsun durmadığı dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Tozkoparan İskender 27.bölüm özeti oku, Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinin yeni bölüm özeti ve Tozkoparan İskender yeni bölümde neler olacak soruları araştırılıyor.

Tozkoparan İskender son bölüm özeti

İskender’in Rüya’yı kurtarmasının ardından gerçekler ortaya çıkacak. Rüya sonunda Tozkoparan İskender’in günümüze zaman yolculuğuyla geldiğine inanacak. Rüya, öğrendiği bu bilginin şokunu atlatamadan bir başka acı ile yüzleşecek. İskender bu zaman ait değildir ve zaman makinesi hazır olduğunda kendi dönemine gidecektir. Mavi Ay, İskender ile bir daha görüşmemek üzere yollarını ayıracaklarını düşünmez. Okullar arası tunuvaya İskender katılmak zorunda kalacakları için üzgündür.

Kasırga takımı ise tunuvada TAYGU Koleji’ni Mavi Ay’ın temsil edecek olmasını istemez. Giovanni zaman makinesiyle yolculuğun yakın olduğunu anlar ve kendi zamanına gitmeden önce Kasırga’ya son bir hile planı hazırlar. Bu hile Mavi Ay’ın tunuvada rezil olmasıdır. İskender’in gitmemesi için elinden geleni yapan Rüya, tarihte bazı şeylerin değiştiğini fark eder. İskender’in zihgirinden babasının çizdiği ağaç sembolünün silinmesinin ardından tarih kitapları da artık İskender’i bir hain olarak görmektedir.

Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Tozkoparan İskender konusu

Küçük yaşlarda rekorlara imza atan süper kahraman İskender günümüze geliyor. Bu süreçte İskender’e Salih ve Fikri hocaları eşlik ederken, İskender’in en büyük düşmanı Giovanni’de günümüze İskender ile birlikte geliyor.

12 yaşında olmasına karşın süper yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılına gelir ve yaşadığı döneme geri dönemezse tarihin akışı değişecektir. Günümüze bir şekilde gelen İskender bir yandan kendi dönemine geri dönmeye çalışırken bir yandan da günümüzde onu bekleyen sorunlarla uğraşmaktadır. Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası ekip Kasırga takımı ile İskender’in takımı Mavi Ay sık sık karşı karşıya geliyor.

Tozkoparan İskender oyuncu kadrosu

Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan gibi sevimli isimler yer alıyor. Çocuk oyunculara dizide Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu gibi tecrübeli ve sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman?

Tozkoparan İskender her hafta Pazar günleri saat 17:30’da TRT 1 ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Tozkoparan İskender son bölüm full HD ve kesintisiz olarak TRT 1 sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

Tozkoparan İskender 26.bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi yeni sezonda ekranlara gelecek.



Son Güncelleme: 05.06.2021 12:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
özetFragmanTrt 1Tozkoparan Iskender
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti TRT 1
Tozkoparan İskender ne zaman başlıyor TRT 5 Haziran Cumartesi Tozkoparan İskender saat kaçta başlayacak?
5 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışında ne var?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
6 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Haziran Pazar at yarışı programı
5 Haziran 2021 Cumartesi günü Kanal D yayın akışı
TV 8 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
5 Haziran 2021 Cumartesi günü Star TV yayın akışı
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışında ne var?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
Özge Dörter kimdir, kaç yaşındadır? Özge Dörter’in yer aldığı yapımlar
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Son Yaz 21. bölüm full izle! Son Yaz son bölüm tek parça Fox TV 4 Haziran 2021
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 8 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
Son Yaz 22. bölüm fragmanı izle - Son Yaz 11 Haziran 2021 Cuma özeti
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Hande Kazanova kimdir, yaşı, boyu, kilosu ve İnstagram hesabı
Arka Sokaklar 593. bölüm fragman izle - Arka Sokaklar 11 Haziran 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.