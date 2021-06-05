Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti TRT 1

Tozkoparan İskender 27.bölüm izle ile Pazar günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Tozkoparan İskender 27.bölüm yeni sezonda ekranlara gelecek. Sevilen dizi 26.bölümüyle sezon finali yaptı.

Başrollerinde Çağan Efe AK, Tuana Naz Tiryaki ve Esat Polat Güler’in yer aldığı Tozkoparan İskender bu hafta yayınlanacak mı?

Tozkoparan İskender 27.bölüm fragmanı

Tozkoparan İskender 27.bölüm yeni sezonda TRT 1’de yayınlanacak. Heyecan ve maceranın bir an olsun durmadığı dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Tozkoparan İskender 27.bölüm özeti oku, Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinin yeni bölüm özeti ve Tozkoparan İskender yeni bölümde neler olacak soruları araştırılıyor.

Tozkoparan İskender son bölüm özeti

İskender’in Rüya’yı kurtarmasının ardından gerçekler ortaya çıkacak. Rüya sonunda Tozkoparan İskender’in günümüze zaman yolculuğuyla geldiğine inanacak. Rüya, öğrendiği bu bilginin şokunu atlatamadan bir başka acı ile yüzleşecek. İskender bu zaman ait değildir ve zaman makinesi hazır olduğunda kendi dönemine gidecektir. Mavi Ay, İskender ile bir daha görüşmemek üzere yollarını ayıracaklarını düşünmez. Okullar arası tunuvaya İskender katılmak zorunda kalacakları için üzgündür.

Kasırga takımı ise tunuvada TAYGU Koleji’ni Mavi Ay’ın temsil edecek olmasını istemez. Giovanni zaman makinesiyle yolculuğun yakın olduğunu anlar ve kendi zamanına gitmeden önce Kasırga’ya son bir hile planı hazırlar. Bu hile Mavi Ay’ın tunuvada rezil olmasıdır. İskender’in gitmemesi için elinden geleni yapan Rüya, tarihte bazı şeylerin değiştiğini fark eder. İskender’in zihgirinden babasının çizdiği ağaç sembolünün silinmesinin ardından tarih kitapları da artık İskender’i bir hain olarak görmektedir.

Tozkoparan İskender konusu

Küçük yaşlarda rekorlara imza atan süper kahraman İskender günümüze geliyor. Bu süreçte İskender’e Salih ve Fikri hocaları eşlik ederken, İskender’in en büyük düşmanı Giovanni’de günümüze İskender ile birlikte geliyor.

12 yaşında olmasına karşın süper yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılına gelir ve yaşadığı döneme geri dönemezse tarihin akışı değişecektir. Günümüze bir şekilde gelen İskender bir yandan kendi dönemine geri dönmeye çalışırken bir yandan da günümüzde onu bekleyen sorunlarla uğraşmaktadır. Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası ekip Kasırga takımı ile İskender’in takımı Mavi Ay sık sık karşı karşıya geliyor.

Tozkoparan İskender oyuncu kadrosu

Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan gibi sevimli isimler yer alıyor. Çocuk oyunculara dizide Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu gibi tecrübeli ve sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman?

Tozkoparan İskender her hafta Pazar günleri saat 17:30’da TRT 1 ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Tozkoparan İskender son bölüm full HD ve kesintisiz olarak TRT 1 sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

Tozkoparan İskender 26.bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi yeni sezonda ekranlara gelecek.