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Tozkoparan İskender 24.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1

Tozkoparan İskender 24.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1 Tozkoparan İskender son bölüm nefesleri kesti. Son bölümün ardından Tozkoparan İskender 24.yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti merak konusu oldu. Tozkoparan İskender 24.yeni bölüm 23 Mayıs 2021 Pazar günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Tozkoparan İskender 24.bölüm fragmanını HD olarak haberimizde izleyebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:13
Tozkoparan İskender 24.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1
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Tozkoparan İskender 24.bölüm izle ile Pazar günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Tozkoparan İskender 24.bölüm fragmanı HD olarak haberimizde bulabilirsiniz. Tozkoparan İskender 24.bölüm 23 Mayıs 2021 Pazar günü saat 17:30’da TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerinde Çağan Efe AK, Tuana Naz Tiryaki ve Esat Polat Güler’in yer aldığı Tozkoparan İskender bu hafta yayınlanacak mı?

Tozkoparan İskender 24.bölüm fragmanı

Tozkoparan İskender 24.bölüm 23 Mayıs Pazar günü TRT 1’de yayınlanacak. Heyecan ve maceranın bir an olsun durmadığı dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Tozkoparan İskender 24.bölüm özeti oku, Pazar günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinin yeni bölüm özeti ve Tozkoparan İskender yeni bölümde neler olacak soruları araştırılıyor.

Tozkoparan İskender son bölüm özeti

Fikri ve Salih taşın yerini öğrenip Vecihi’nin peşine düşer. Bir yandan da Giovanni eskiciyi takip ederek taşın izini sürmektedir. Birlikte hazırladıkları tarih ödevinin sunumu için aralarındaki sorunu bir kenara bırakan Mavi Ay ve Kasırga takımları yeniden dostluk kurmaya başlar.

İskender dosyayı incelerken doğduğu köyü, annesinin ve babasının isimlerinin değiştiğini ayrıca kendisini de kıvırcık saçlı yeşil gözlü bir çocuk olarak anlatıldığı görür. İskender tarihten silinmekte olup onun yerine bir başkasının geçtiğini anlar.

Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Tozkoparan İskender konusu

Küçük yaşlarda rekorlara imza atan süper kahraman İskender günümüze geliyor. Bu süreçte İskender’e Salih ve Fikri hocaları eşlik ederken, İskender’in en büyük düşmanı Giovanni’de günümüze İskender ile birlikte geliyor.

12 yaşında olmasına karşın süper yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılına gelir ve yaşadığı döneme geri dönemezse tarihin akışı değişecektir. Günümüze bir şekilde gelen İskender bir yandan kendi dönemine geri dönmeye çalışırken bir yandan da günümüzde onu bekleyen sorunlarla uğraşmaktadır. Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası ekip Kasırga takımı ile İskender’in takımı Mavi Ay sık sık karşı karşıya geliyor.

Tozkoparan İskender oyuncu kadrosu

Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan gibi sevimli isimler yer alıyor. Çocuk oyunculara dizide Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu gibi tecrübeli ve sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman?

Tozkoparan İskender her hafta Pazar günleri saat 17:30’da TRT 1 ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Tozkoparan İskender son bölüm full HD ve kesintisiz olarak TRT 1 sitesi üzerinden takip edilebiliyor.



Son Güncelleme: 16.05.2021 22:13
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özetFragmanTrt 1Tozkoparan Iskender
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