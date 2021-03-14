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Tozkoparan İskender 15. bölüm fragmanı TRT 1 21 Mart 2021 Pazar

TRT 1’in sevilen dizisi olan Tozkoparan İskender’in 15. Bölüm tanıtımı merakla beklenmekte. 14 Mart akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin tanıtımı için aramalar yapılmaya başlandı. İşte Tozkoparan İskender dizisi hakkındaki gelişmeler…

14 Mart 2021 Pazar 16:46
Tozkoparan İskender 15. bölüm fragmanı TRT 1 21 Mart 2021 Pazar
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TRT 1’in merakla beklenen dizilerinden olan Tozkoparan İskender 14 Mart akşamı izleyenleriyle bulaşacak. Dizinin yayınlanacak olan tanıtımı merakla beklenmekte. Peki, 21 Mart Pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümün tanıtımı yayınlandı mı? 

Başrollerini Çağan Efe Ak ve Defne Ersen’in paylaştığı dizi 14. Bölümüyle 14 Mart akşamı yayınlanacak. Yayınlanan bölümleriyle izleyici kendisine daha da çok çeken dizi, yayınlanmasının hemen ardından YouTube platformunda tekrardan yayınlanmakta. Dizinin 15. bölüm tanıtımı henüz yayınlanmamıştır. 

 

Tozkoparan 14. bölümde neler olacak?

İskender’in yardımıyla Mavi Ay, Salih ve Rüya’nın nikahına yetişmiştir. Bu olaylar içerisinde koşturmaca yaşayan Elif ve Sinan hasta oldukları için okula gitmezler. İskender Asya ve Arda’dan hesap sormak istediği için Kasırga’nın kulüp odasında bulunmaktadırlar.

Giovanni’de geçmişe dönebilmek için zaman makinesini çalıştırmaya çalışır. İskender, Mavi Ay’ın kulüp odasına giderken bir not görür ve ipuçlarının peşine düşer. İskender böylelikle kendisini ormanın içinde bulur. 

Zaman yolculuğu yaptığını sonradan keşfeden İskender, Mavi Ay, Salih ve Fikri ile karşılaşır. Tozkoparan’ı mutlu etmeyecek olaylar yaşanırken İskender’in adı nişan taşından silindiği görülür.

 

En son yayınlanan 14. bölüm tanıtımı:





Son Güncelleme: 14.03.2021 16:46
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Tozkoparan IskenderTrt 115. Bölüm
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