Tozkoparan İskender 14. bölüm izle - 14 Mart Pazar Trt 1 Tozkoparan İskender son bölüm canlı izle

TRT ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan İskender son bölümüyle beğenileri toplamıştı. Sevilen dizi 14 Mart Pazar günü 14.yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Tozkoparan İskender 13.bölümde neler oldu?

Dizinin son bölümünde Salih, mavi ay takımını yalnız bırakmış ve bu karar nedeniyle çok üzülmüştür. Aldığı bu karardan dönen Salih takıma geri döndü. Ayrıldıktan sonra ilk kez takımla bir derse katılan Salih, bu derste farklı sürprizlerle karşılaştı. Mavi ay takımı bu derste daha önce hiç denemedikleri bir okçuluk yarışına girişti.

Azmi, Azimli Bakkal’ın raflarını boşaltıp onu büyük bir zarara sokan Sezgin’e karşı çok sinirlidir. Sezgin ise bambaşka bir şeyin peşindedir. Bu sırada okula geleneksel okçuluk sporcuları misafir olarak gelir ve bir gösteri yaparlar. Bu gösteri çocukları çok etkiler. Nevzat ve Ayla arasında süren sürtüşme devam ederken, Ayla Sinan’dan bir sırrı öğrenir. Burak ise harita üzerindeki çalışmalarında yanlış bir sonuca vardığını anlar. Ormanın ıssız derinliklerine doğru yola koyulan Mavi ay takımını zorlu anlar beklemektedir.

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Tozkoparan İskender konusu

Çocuk yaşlarda rekorlar kıran bir süper kahraman olan İskender günümüze geliyor. Yol arkadaşları Salih, Fikri ve Giovanni de İskender’le birlikte gelmiştir. 1313 yaşında olan İskender sıra dışı yetenekleri olan biridir. İskender’in amacı yaşadığı döneme geri dönmektir. İskender kendi dönemine dönmezse tarihin akışı değişecektir.

Tozkoparanlar yok olup kötülerin kazanmasına izin vermek istemeyen İskender ve arkadaşları geri dönmek için bir yol aramaktadır. Bu arayış sırasında İskender olağanüstü güçlerini nasıl kontrol edeceğini de öğrenmek zorundadır. Güçlerini kontrol etme noktasında İskender’in en büyük yardımcıları Mavi Ay takımıdır.

Tozkoparan İskender oyuncuları

Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuları Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu’dur.

Dizide genç oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, SMehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi isimler eşlik etmektedir.