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Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

2 Ekim 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 2 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 19:17
Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarında iki sezonu aşkın süredir ekranlar gelen Tozkoparan dizisi üçüncü sezon hazırlılarına başladı. Yeni sezonuna yeni oyuncu kadrosuyla devam edecek Tozkoparan dizisi 3. sezon kadrosuna katılan Sera Tokdemir ile Duygu karakteri kısa süre içerisinde ilgi toplamayı başardı.

Tozkoparan Duygu kimdir?


TRT ekranlarında fantastik – kurgu türündeki Tozkoparan’a Duygu karakteri giriş yaptı. Ülkü Hilal Çiftçi’nin hayat vereceği Duygu karakteri dizide takım kaptanı rolünü üstlenecek.

Tozkoparan Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

11 Ocak 2009 tarihinde dünyaya gelen Çiftçi babası gibi oyuncudur. 4 yaşından bu yana pek çok reklam filminde rol alma şansı yakalayan Çiftçi, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisinde Melek karakterine hayat vermiştir. Uzun yıllar boyunca ekranda kendini gösterme şansı yakalayan Çiftçi, Adı Zehra dizisinde ise Mine karakterini canlandırmıştır. Yetenekli oyuncu şimdilerde Tozkoparan dizisinde takım kaptanı Duygu’ya hayat verecek.

Ülkü Hilal Çiftçi daha önce hangi yapımlarda rol aldı?

Elif dizisinde Melek karakteriyle ün kazanan Çiftçi daha sonra Neredesin Birader ve üç sinema filminde rol aldı. Sen Benimsin, Kırgın Çiçekler, O Hayat Benim, Arka Sokaklar ve Karadayı gibi yapımlarda da rol alma şansı yakalayan Çiftçi küçük yaşına rağmen çok sayıda önemli yapımda bulunmuştur.



Son Güncelleme: 02.10.2020 19:17
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Trt 1TozkoparanÜnal Hilal Çiftçi
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