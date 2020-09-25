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Tozkoparan Duygu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Tozkoparan Duygu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 25 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde Tozkoparan Duygu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 25 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

25 Eylül 2020 Cuma 19:16
Tozkoparan Duygu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarında iki sezonu aşkın süredir ekranlar gelen Tozkoparan dizisi üçüncü sezon hazırlılarına başladı. Yeni sezonuna yeni oyuncu kadrosuyla devam edecek Tozkoparan dizisi 3. sezon kadrosuna katılan Sera Tokdemir ile Duygu karakteri kısa süre içerisinde ilgi toplamayı başardı.

Tozkoparan Duygu kimdir?


TRT ekranlarında fantastik – kurgu türündeki Tozkoparan’a Duygu karakteri giriş yaptı. Ülkü Hilal Çiftçi’nin hayat vereceği Duygu karakteri dizide takım kaptanı rolünü üstlenecek.

Tozkoparan Ülkü Hilal Çiftçi kimdir?

11 Ocak 2009 tarihinde dünyaya gelen Çiftçi babası gibi oyuncudur. 4 yaşından bu yana pek çok reklam filminde rol alma şansı yakalayan Çiftçi, Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Elif dizisinde Melek karakterine hayat vermiştir. Uzun yıllar boyunca ekranda kendini gösterme şansı yakalayan Çiftçi, Adı Zehra dizisinde ise Mine karakterini canlandırmıştır. Yetenekli oyuncu şimdilerde Tozkoparan dizisinde takım kaptanı Duygu’ya hayat verecek.

Ülkü Hilal Çiftçi daha önce hangi yapımlarda rol aldı?

Elif dizisinde Melek karakteriyle ün kazanan Çiftçi daha sonra Neredesin Birader ve üç sinema filminde rol aldı. Sen Benimsin, Kırgın Çiçekler, O Hayat Benim, Arka Sokaklar ve Karadayı gibi yapımlarda da rol alma şansı yakalayan Çiftçi küçük yaşına rağmen çok sayıda önemli yapımda bulunmuştur.



Son Güncelleme: 25.09.2020 19:16
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Trt 1TozkoparanÜnal Hilal Çiftçi
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