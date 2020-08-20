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Tozkoparan dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan'da yeni sezon başlıyor. Tozkoparan dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

20 Ağustos 2020 Perşembe 10:11
Tozkoparan dizisinin yeni sezonunda kadroya dahil olan isimler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi bulunan Tozkoparan dizisi ilk 3 sezonu geride bıraktı. Dizinin 4.sezonunda kadroya yeni isimler dahil olarak hikayeyi sürdürecek. Diziye yeni oyuncular katılırken, bazı oyuncuların ise kadroya veda edeceği açıklandı.

Tozkoparan dizisine yeni gelen oyuncular

Fırat Albayram

 Savaşçı dizisinde Üsteğmen Serdar karakterini canlandıran oyuncu, Tozkoparan dizisinin kadrosuna dahil oldu. 11 Ocak 1985 yılında doğan Fırat Albayram daha önce Kaçak Gelinler dizisi ve Hababam Sınıfı Yeniden yapımlarında yer almıştır.

Sera Tokdemir


11 Nisan 1981 yılında Mersin’de doğan güzel oyuncu Bilkent Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Kertenkele dizisindeki karakteriyle çok sevilen Sera Tokdemir, son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almıştır.

Tozkoparan dizisinden ayrılan oyuncular

Burak Kut

Dizinin ilk 3 sezonunda Cihan Sağlam karakterine hayat veren Burak Kut, yeni sezonda diziye veda edecek. Burak Kut’un kendi isteği ile diziden ayrıldığı biliniyor.

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 10:11
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