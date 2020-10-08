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Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuların gerçek adları

TRT 1 ekranlarına gelen ve severek izlenen dizinin oyuncu kadrosu merak edilmektedir. İstanbul' a hastalığı yüzünden yerleşen ve burada okçuluğa merak salan küçük Mete' nin hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosunda kimler var.

08 Ekim 2020 Perşembe 01:28
Tozkoparan dizisinin çocuk oyuncuların gerçek adları
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Defne Erşen:

Güldür Güldür Çocuk programında oyunculuk sergileyen Defne Erşen dizinin başrol oyuncuları arasında yer almaktadır. Çocuk oyuncu 2008 senesinin Nisan ayının 24’ ünde dünyaya gelmiştir. Oyuncunun ilk rol alçak dizisi ise Tozkoparan İskender’ dir.

Mert Erdoğdu:

Yine Güldür Güldür Çocuk kadrosundan Mert Erdoğdu Güldür Güldür Çok programından Tombul Mert lakabıyla tanınmaktadır. Çocuk oyuncu 2007 senesinin Ocak ayının 18’ inde dünyaya gelmiştir. Mert Erdoğdu’ nun önceden bulunduğu projeler ise: Yeter dizisi, Keşfedilmemiş Çocuklar ve Arif V 216 filmidir.

Efe Ak:

2007 senesinin Haziran ayının 6’ ncı günü dünyaya gelmiştir. Çocuk oyuncunun daha önce bulunduğu proje ise Bir Gün Bir Çocuk’ dur. Reklamlarda da oynamış ve Güldür Güldür Çocuk’ a konuk olarak gelmiştir.

Esat Polat Güler:


Güldür Güldür Çocuk programının oyuncularından biridir. Polat Güler’ in bulunduğu projeler ise: Can Dostlar(2019), Bizim Köyün Şarkısı(2018).

Leyla Kırşan:

Küçük oyuncu kendini Adı Efsane adlı dizide duyurmuştur. Çocuk oyuncunun bulunduğu diğer rolleri ise Tozkoparan’da Elif ve Payitaht Abdülhamid’ de Şadiye Sultandır.

Yağız Kılınç

Küçük Oyuncu öncesinde Tozkoparan adlı dizide rol almıştır canlandırdığı karakter ise Sinan’ dır. Oyuncunun diğer performansları ise; Ufak Tefek Cinayetler, Klavye Delikanlıları ve Yaktın Beni adlı projelerdir.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 01:28
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Anahtar Kelimeler:
Tozkoparan OyuncularıTozkoparan Iskender
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