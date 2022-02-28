Tozkoparan dizisi Sedef kimdir? Oyuncu Burcu Altın kimdir? Burcu Altın nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Burcu Altın’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Burcu Altın kimdir?

13 Eylül 1984 tarihinde İstanbul ilinde doğan Burcu Altın, güzel oyuncu Akrobasi, Bowling, Eskrim, Masa Tenisi, Tenis, Paten ve Basketbol kişisel ilgi alanı içinde bulunan spor dalları ile ilgilenmektedir. Burcu Altın’ın boyu 1.72 cm’dir. Burcu Altın oyunculuk eğitimini 18 Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Oyunculuk Bölümünde tamamlamıştır. Burcu Altın ilk kez kamera karşısına Minnoş isimli dizi ile geçmiştir. Şimdiye kadar Arka Sokaklar, Kırık Kalpler, Rina, Öğretmen Kemal, Babam Sağolsun, Sudan Bıkmış Balıklar, Beni Böyle Sev, Kaçın Kurası ve Badem Şekeri gibi projelerde rol almıştır. 2010 yılında Lions Tiyatro Ödülleri’nde Kerem Yılmazer Genç Yetenek ödülüne layık görülmüştür. Son zamanlarda TRT 1 ekranlarında yayın hayatına giren Tozkoparan İskender adlı dizide oyunculuk yapan Burcu Altın, 2019 yılında Efe Deprem ile dünya evine girmiştir.