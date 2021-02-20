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Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!

Döneminin en fazla izlenene dizilerinden birisi olan Ezel'in jenerik müziği Eyşan'ın bestekarı olan Toygar Işıklı'dan dikkat çeken açıklama geldi. Eyşam ile ilgili besteyi çöpe attığını paylaşan Işıklı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:10
Toygar Işıklı'dan Ezel jenerik müziği Eyşan ile ilgili dikkat çeken paylaşım!
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Bestekarlığı ve sanatçılığı ile dikkat çeken Toygar Işıklı’dan en fazla dinlenen bestesi olan Eyşan ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Açıklamalarında besteyi hiç beğenmediği belirten Işıklı besteyi çöpe attıktan sonra eşinin ısrarı üzerine Eyşan’ı yayınladığı belirtti.

Dönemin en fazla izlenen dizilerinden birisi olan Ezel’in jenerik müziğini yapan Toygar Işıklı Eyşan ile ilgili dikkat çeken anısını anlattı.

12 yıl önce Eyşan bestesini yaptığında hiç beğenmediğini ve çöpe attığını dile getiren Işıklı eşinin ısrarı üzerine ikna olduğunu ve besteyi duyurduğunu açıkladı.

En çok dinlenen beste

Sosyal medya hesabı üzerinde bir anı diyerek paylaşımda bulunan Işıklı bestesini yaptığında hiç beğenmediğini eşinin ise ‘Lütfen bunu stüdyoda kaydet ondan sonra karar ver’ diyerek kendisini ikna ettiğini bunun üzerine Eyşan’ı stüdyo ortamında kayıt altına aldığını ve Eyşan’ın 12 yılda en fazla dinlenen bestesi olduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:10
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Anahtar Kelimeler:
EzelEyşanJenerik MüziğiToygar ışıklı
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