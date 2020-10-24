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Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular

Birçok kişinin merak ettiği Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 17:16
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
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TRT 1 ekranlarının sevilen komedi dizisi Tövbeler Olsun yeni sezonda da ekranlarda yer alacak. Dizinin yeni sezon çalışmaları devam ederken, oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler olacak. Dizinin sevenleri yeni sezonda hangi oyuncularında dizide yer alacağını merak ediyor.

Sevilen komedi dizisinin kadrosunda Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Can, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen ve Sercan Badur gibi başarılı isimler yer alıyordu. Dizinin yeni sezonunda bu isimlere yeni kişilerin eklenmesi bekleniyor.

Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen oyuncular

Aydan Koptur

Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna katılan ilk isim Aydan Koptur oldu. Dizide Sena karakterine hayat verecek olan Koptur, 25 Mayısıs 1990 doğumludur. Başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi’nde Bale eğitimi almıştır. Koptur, oyunculuk kariyerinde Çocuklar Duymasın, Muhteşem Yüzyıl, Dayan Yüreğim ve Seviyor Sevmiyor adı dizilerde yer almıştır. Başarılı oyuncu 168 cm boyunda ve 52 kilodur.

Güven Kıraç

Güven Kıraç 5 Nisan 1960 İstanbul doğumludur. Tiyatro sektöründe oyuncu olup Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro Bölümü mezunudur. 1990'lı yıllardan itibaren sayısız gösteride yer alan Güven Kıraç (Güven Kıraç), ilk olarak 1997 yılında "Dostlar Pasajı" dizisiyle televizyonda boy göstermiştir. Sayısız dizi ve filmde rol alan Güven Kıraç, son olarak Cuma günü TRT ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Vambery rolünü oynadı.

Merve Erdoğan

Oyuncu Merve Erdoğan 1991 yılında Niğde’de doğmuştur. Bücür Cadı dizisinin başrol oyuncusuydu. Özel Moda Akademisi Tiyatro Bölümü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu. Üsküdar Müzik Deneği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Sadri Alışık Tiyatrosu'nda okudu.

Mert Carim

1986 yılında İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatro oyuncusu olarak hizmet verirken aynı zamanda drama müziği ve film müzikleri yaptı

Naz Çağla Irmak

Bu genç ve güzel oyuncu 1997 yılında Ankara'da doğdu. Kendisi ve annesi ilk olarak Bizim Evin Halleri dizisinde rol aldı. ATV'de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" dizisindeki kader karakteri ile ünlenmiştir.

Mert Denizmen

Mert Denizmen 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2017 yılında Vatanım Sensin, Koca Koca Yalanlar, Bizim İçin Şampiyon, Sesinde Aşk Var, Cinayet Süsü ve Hababam Sınıfı Yaz Oyunları dizilerinde yer almıştır.

Batuhan Aydar


Batuhan Aydar, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Genç yakışıklı oyuncu Batuhan Aydar, Açık Öğretim Kamu Yönetimi mezunudur. Yalaza, Ötesiz İnsanlar, Hayat Sevince Güzel dizilerinde yer almıştır.

Duru Baykal

2010 doğumlu olan çocuk oyuncu Duru Baykal Kartal Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaktadır. Hande Aytar oyunculuk ajansına kayıtlıdır.

Cansu Kurgun

Namzet'in sekreteri olan Jale karakterini canlandıran Cansu Kurgun. 1990 doğumlu oyuncu Hacettepe oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Yeter, İki Dünya Arasında dizisinde yer aldı.

Kerem Muslugil

Kerem Muslugil, Namzet Horanta'nın şoförüdür. Namzet Horanta, sürücüye çok para ödememek için emmi oğlunu tuttu. Kazım Horanta kelimelerini açıkça belli eden gerçek bir Anadolu insanı.

Ozan Ergüçlü

Ozan Ergüçlü Tövbeler Olsun dizisinde Can karakterine hayat veriyor. Can Buğra’nın en yakın arkadaşı ve sırdaşıdır. Oyun konsolunda birlikte saatlerce vakit harcarlar. Buğra’nın Aylin’e olan aşkını, yalanlarını, sırlarını hepsini bilir.

Tolga Canbeyli

Tolga Canbeyli, "Tövbeler Olsun" dizisinde Kadir rolünü canlandırıyor. Kadir Osman'ın kuyumcu dükkanında çalışıyor. Yardımcı olmasına rağmen ağırlığı ve tembelliği nedeniyle sık sık ustası Osman’dan azar işitir.

Semiha Bezek

Oyuncu Semiha Bezek 1993 doğumludur ve dizide Demet'i canlandırmaktadır. Ekol Drama ve 7 sanat Akademi de oyunculuk eğitimi aldı. Kadir has Üniversitesi Konservatuarı'ndan mezun oldu.

Parla Şenol

Tövbeler Olsun dizisine katılan oyuncu Sena’nın annesi

Diziye yeni katılan isimlerin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunu da koruması bekleniyor.



Son Güncelleme: 24.10.2020 17:16
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Tövbeler OlsunTRT
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