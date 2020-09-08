İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi! Maske tüm illerde zorunlu oldu
Son Dakika
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi!...
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...

Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!

Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler! konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler! ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 08.09.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 21:10
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen komedi dizisi Tövbeler Olsun yeni sezonda da ekranlarda yer alacak. Dizinin yeni sezon çalışmaları devam ederken, oyuncu kadrosunda bazı değişiklikler olacak. Dizinin sevenleri yeni sezonda hangi oyuncularında dizide yer alacağını merak ediyor.


Sevilen komedi dizisinin kadrosunda Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Can, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen ve Sercan Badur gibi başarılı isimler yer alıyordu. Dizinin yeni sezonunda bu isimlere yeni kişilerin eklenmesi bekleniyor.

Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen oyuncular

Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna katılan ilk isim Aydan Koptur oldu. Dizide Sena karakterine hayat verecek olan Koptur, 25 Mayıs 1990 doğumludur. Başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi’nde Bale eğitimi almıştır. Koptur, oyunculuk kariyerinde Çocuklar Duymasın, Muhteşem Yüzyıl, Dayan Yüreğim ve Seviyor Sevmiyor adı dizilerde yer almıştır. Başarılı oyuncu 168 cm boyunda ve 52 kilodur.

Diziye yeni katılan isimlerin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunu da koruması bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.09.2020 21:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tövbeler OlsunTRT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rebecca filminin ilk fragmanı yayınlandı
Rebecca filminin ilk fragmanı yayınlandı
Çukur'da Sabahat Akkiraz Sürprizi! Koçovalılar için söyledi!
Çukur'da Sabahat Akkiraz Sürprizi! Koçovalılar için söyledi!
Hekimoğlu dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
Hekimoğlu dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!
Müge Anlı canlı yayında kendisine asılan adamın haddini bildirdi!
TV8 Kırmızı Oda dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
TV8 Kırmızı Oda dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi
Kanal D Yeni Hayat dizisi kadına şiddet sahnesiyle ses getirdi

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Nilperi Şahinkaya kimdir, yer aldığı dizi ve filmler
Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2020
Malta yaşam şartları nasıl? 2020 Malta asgari ücretleri
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Eylül 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Sokağa çıkma yasağında nereler açık ve kimlere yasak yok?
Doğru para yönetimi nasıl yapılır?
2019 Dokuz Eylül Üniversitesi Yaz Okulu Başvuru Tarihleri
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izlendi mi, dizi tuttu mu?
Kuaförüm Sensin yeni jurisi kimdir? Kuaförüm Sensin jurisi Tuğba Özay hakkında bilgiler
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 8 Eylül 2020 Salı
Milli Emlak Uzmanı olma şartları nelerdir? Milli emlak uzmanı nasıl olunur?
Part time ve yarı zamanlı çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 2020
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.